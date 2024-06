Saisie "exceptionnelle" de 216 kilos de méthamphétamine dans le Var

Marseille, France | AFP | vendredi 21/06/2024 - Une saisie "exceptionnelle" de 216 kilos de méthamphétamine a été effectuée dans le Var, pour une valeur marchande de près de 6 millions d'euros, a annoncé le parquet de Marseille vendredi dans un communiqué, avant une conférence de presse dans l'après-midi.



Cette prise s'approche à elle seule du chiffre total des saisies de méthamphétamine de 2022, le dernier bilan officiel du ministère de l'Intérieur, qui était de 273 kilos.



Ce bilan de 2022 était d'ailleurs en hausse de 21% par rapport à celui de l'année précédente.



Lors de la conférence de presse annoncée à 17h30 pour donner plus de détails sur ce dossier, le procureur de la République de Marseille Nicolas Bessone s'exprimera aux côtés de représentants des douanes et de la gendarmerie.



Selon une source policière, le prix moyen au détail en 2023 de cette drogue très puissante et addictive était de 27 euros le gramme.



La méthamphétamine est un stimulant qui appartient à la famille des amphétamines. Sa structure chimique est semblable à celle de l'amphétamine, mais ses effets sont deux à cinq fois plus intenses et durables, avec un plus gros potentiel addictif.



Cette drogue de synthèse est vendue sous forme de cristaux, de poudre, de gélules ou de comprimés, et sous différents surnoms - "yaba", "ice" ou "crystal meth".



Le 9 juin 2019, près de 400 kilos de méthamphétamines avaient été saisis par la douane dans un camion qui circulait en Saône-et-Loire sur l'A39.



Moins d'un an plus tard, le 26 février 2020, les services des douanes avaient intercepté un autre camion transportant 175 kilos de cette drogue sur l'autoroute dans les Pyrénées-Atlantiques, à proximité de la frontière espagnole.