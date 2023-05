Saisie de plus d'une tonne de cocaïne au large du Guatemala

Guatemala, Guatemala | AFP | mardi 16/05/2023 - La marine guatémaltèque a arraisonné dans la nuit de dimanche à lundi, au large de la côte pacifique du pays, une embarcation transportant un peu plus d'une tonne de cocaïne, ont annoncé mardi les autorités du Guatemala.



Les deux occupants du "Perla del Mar", qui ont déclaré être Guatémaltèques, ont été arrêtés, ont indiqué les porte-parole du parquet et de l'armée.



Un total de 55 paquets d'un kilo chacun ont été saisis. La cargaison a été transportée au quartier général de la marine guatémaltèque pour le Pacifique, à Puerto San José, à environ 140 km au sud de la capitale, a précisé le porte-parole du parquet, Moises Ortiz.



"La valeur estimée de la cargaison est de 14,33 millions de dollars" sur le marché clandestin local, a encore indiqué M. Ortiz.



L'embarcation a été interceptée à 147 milles nautiques de la côte (environ 270 km).



Un pavillon équatorien a été découvert à bord, mais seule l'enquête permettra de déterminer avec certitude la provenance de l'embarcation et de la drogue, a-t-il ajouté.



Selon les autorités américaines, 90% de la cocaïne qui entre aux Etats-Unis, premier consommateur mondial, transite par l'Amérique centrale et le Mexique à bord de petits avions, de bateaux ou de semi-submersibles.



Pour toute l'année 2022, seulement 5,8 tonnes de cocaïne ont été saisies par les autorités guatémaltèques, un bilan en baisse de 53% par rapport à l'année antérieure, selon les statistiques du ministère de l'Intérieur.

