Saisie de 7,5 kilos d'ice : Contrôle judiciaire maintenu pour la suspecte

Tahiti, le 23 avril 2024 - La chambre de l'instruction a confirmé, mardi, le placement sous contrôle judiciaire de la femme interpellée le 8 avril dernier à l'aéroport de Tahiti-Faa'a avec son compagnon alors qu'ils étaient en possession de 7,5 kilos d'ice. Le couple sera jugé le 30 mai.



Le 8 avril dernier, une femme de 21 ans et son compagnon âgé de 34 ans ont été interpellés à l'aéroport de Tahiti-Faa'a en possession de 7,5 kilos d'ice qui étaient répartis dans sept gourdes métalliques scellées par de la colle. Au terme de 96 heures de garde à vue, les deux individus avaient été déférés au palais de justice puis présentés devant le juge des libertés et de la détention qui avait placé le mis en cause en détention provisoire et sa compagne sous contrôle judiciaire.



Le parquet ayant fait appel du placement sous contrôle judiciaire de la jeune femme, l'affaire a donc été examinée mardi matin par la chambre de l'instruction qui a confirmé son placement sous contrôle judiciaire en l'accompagnant de l'obligation de se rendre à la gendarmerie une fois par semaine. Selon nos informations, cette femme – qui était en couple avec le trentenaire depuis quelques mois – a toujours nié avoir eu connaissance du fait que ce dernier s'était livré à une importation. Devant les enquêteurs, l'individu – connu de la justice pour des violences – a lui aussi blanchi la jeune femme en assurant qu'il avait, à son insu, acheté la drogue pour quelques milliers de dollars et l'avait conditionnée en son absence. Le couple sera jugé le 30 mai en comparution immédiate à délai différé.