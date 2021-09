Saisie de 650 kg de cocaïne à bord d'un go fast maritime en Martinique

Paris, France | AFP | lundi 06/09/2021 - La police a mis la main mercredi dernier en Martinique sur la cargaison d'un bateau qui transportait 650 kg de cocaïne et arrêté sept personnes en flagrant délit, a annoncé lundi à l'AFP le chef de l'Ofast dans les Caraïbes.



Sur la base d'un renseignement, les enquêteurs ont suivi l'arrivée sur la plage du Vauclin d'un bateau de pêche équipé de puissants moteurs jusqu'à ce qu'il y décharge sa cargaison, a raconté le commissaire divisionnaire Alexis Huguet, chef de l'antenne Ofast (office en charge de la lutte contre le trafic de drogue) dans les Caraïbes.



Un fourgon est venu récupérer la marchandise. Au total, 650 kg de cocaïne répartis dans plusieurs ballots.



Une fois que le fourgon a pris la route, les policiers sont intervenus en flagrant délit et ont interpellés ses trois occupants, tandis que leurs collègues arrêtaient ceux du bateau, toujours sur la plage.



Au total, 7 personnes, six Martiniquais et un Vénézuélien, ont été arrêtées et déférées dimanche au tribunal judiciaire de Fort-de-France.



Selon les premiers éléments de l'enquête, le bateau venait du Venezuela.



La cargaison, dont l'analyse (pour déterminer le degré de pureté, notamment) était en cours, représenterait, selon le commissaire Huguet, plusieurs milliers d'euros à la revente.