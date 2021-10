Saisie de 55,6 millions de pilules de méthamphétamine au Laos, un record en Asie

Bangkok, Thaïlande | AFP | jeudi 28/10/2021 - La police laotienne a saisi 55,6 millions de pilules de méthamphétamine dissimulées dans un camion, la plus grosse saisie de drogue jamais réalisée en Asie, a annoncé jeudi l'organe de l'ONU chargé de la lutte contre les stupéfiants.



"Les 55,6 millions de comprimés de méthamphétamine et les 1 537 kg de crystal meth signalés par le Laos hier en fin de journée constituent un record pour une seule saisie dans la région", a déclaré à l'AFP Jeremy Douglas, représentant régional de l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC).



"C'est trois fois plus que l'ensemble des comprimés de méthamphétamine saisis par le Laos l'année dernière, et près du tiers pour la méthamphétamine en cristaux", a-t-il ajouté.



Le "Triangle d'or", aux confins de la Birmanie, du Laos et de la Thaïlande, est depuis des décennies le point central de la production de drogues en Asie du Sud-Est.



Les drogues de synthèse ont explosé dans certaines parties de la Birmanie où elles sont la principale source de revenus du crime organisé ainsi que de groupes insurgés ou de milices dans des zones proches des frontières avec le Laos et la Thaïlande.



Le trafic de drogue dans la région a profité du coup d'Etat de février en Birmanie, en raison du coup d'arrêt donné à l'économie légale.



La méthamphétamine sous sa forme cristallisée, la plus puissante, est habituellement envoyée vers des marchés d'outre-mer, plus lucratifs, comme l'Australie et le Japon, même si la pandémie est venue entraver les transferts.



Cette saisie record des autorités laotiennes a été effectuée dans la province de Bokeo, au coeur du "Triangle d'Or" lorsque la police a arrêté le chauffeur d'un camion supposé transporter de la bière de la marque locale "BeerLao" et qui contenait en réalité une cargaison de stupéfiants.



Dans un communiqué, le brasseur a nié toute implication.



"Nous sommes profondément déçus que nos caisses aient été utilisées pour couvrir des activités illégales", a déclaré la société Lao brewery, ajoutant que le camion en question n'était pas enregistré auprès d'eux.