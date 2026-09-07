

Saisie de 4,3 kg de méthamphétamine par les services douaniers

Tahiti, le 1er octobre 2026 - Un nouveau passager américain a été interpellé avec plus de 4 kilos d'ice dans ses bagages.



Samedi dernier, les agents de la Brigade de surveillance extérieure (BSE) de Faa’a ont contrôlé un individu de 28 ans, de nationalité américaine, débarquant d’un vol Air France en provenance de Los Angeles.



Lors de la fouille de ses bagages, les agents ont découvert 36 sachets contenant de la méthamphétamine dissimulée dans les poches d'effets vestimentaires. Les sachets contenaient au total 4,331 kg de méthamphétamine. Le passager américain a été placé en retenue douanière.



Par la suite, l’antenne locale de l’Office antistupéfiants (Ofast) a diligenté une enquête de flagrance. Le mis en cause a été présenté au procureur de la République pour être jugé en comparution immédiate jeudi.



Cette découverte intervient deux semaines après la découverte de 4,13 kg de méthamphétamine par cette même brigade sur un passager également de nationalité américaine, en provenance de San Francisco.



C’est le passage aux rayons X de son bagage de soute qui a révélé la présence de masses suspectes.



Lors de son audition par les douaniers, le jeune homme a expliqué qu’il ignorait la présence de cette drogue dans son bagage. “Je n’ai jamais vu cela avant et je n’ai aucune idée d’où cela peut provenir”, a-t-il assuré. Son voyage, qui constituait son premier séjour en Polynésie française aurait été financé par deux amis aux États-Unis, Nugget et Miguel, certainement des noms d’emprunt. Le jeune homme interpellé devait rejoindre une location en Airbnb qui avait été réservée pour lui dans le centre-ville de Papeete.



Rédigé par Bertrand PREVOST le Jeudi 1 Octobre 2026 à 12:50 | Lu 592 fois



