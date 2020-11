Saisie de 1 228 pieds de cannabis

Tahiti, le 26 novembre 2020 - Les perquisitions des forces de l'ordre mardi du côté de Teahupoo, Vairao, Afaahiti et Papara ont permis la découverte plusieurs plantations, dont 1 228 pieds de cannabis et 2,2 kilogrammes d’herbe séchée.



La récolte a été bonne pour les forces de l'ordre dans le cadre d'une opération de lutte contre les stupéfiants sur Tahiti et la Presqu’île. Déployés mardi sur Teahupoo, Vairao, Afaahiti et Papara, les gendarmes des brigades de Papara et Taravao ont démantelé plusieurs plantations de cannabis, au domicile de particuliers avec les renforts des militaires du détachement de surveillance et d' intervention (DSI) Sud. Les perquisitions ont permis de découvrir de 1 228 pieds de cannabis en semis ou en pots, 2,17 kg d’herbe séchée, onze sticks prêt à la revente ainsi que 48 000 francs en numéraire. Les investigations se poursuivent afin d’identifier toutes les personnes intéressées à ces faits. Quant aux stupéfiants saisis, ils ont été détruits par incinération.