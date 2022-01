Saint-Pierre et Miquelon enregistre son premier décès du Covid-19

Miquelon, France | AFP | mercredi 26/01/2022 - L'archipel de Saint-Pierre et Miquelon a enregistré mardi son premier décès lié au Covid-19, celui d'un habitant de l'île de Miquelon, âgé de 88 ans, a confirmé mercredi la préfecture de cet archipel français d'Amérique du Nord.



Cette "figure emblématique du village de Miquelon", selon la Collectivité territoriale, avait été diagnostiqué positif le 12 janvier. Il avait été placé sous oxygène neuf jours plus tard dans l'unité Covid du Centre Hospitalier François-Dunan de Saint-Pierre.



Selon des sources concordantes, le patient n'était pas vacciné contre le Covid-19 et revendiquait son choix. Non masqué, il avait participé le 9 janvier à Miquelon à une manifestation contre l'application locale du pass sanitaire. C'est au cours de la manifestation simultanée qui avaient eu lieu à Saint-Pierre que le député LREM Stéphane Claireaux avait été visé par des jets de goémon.



Les 6.000 habitants de Saint-Pierre et Miquelon sont confrontés depuis la fin d'année 2021 à une forte recrudescence des contaminations au Covid-19, enregistrant près de 700 cas positifs depuis Noël. Un récent criblage réalisé en métropole a confirmé que le variant Omicron y est largement majoritaire.



La victime est le premier et pour l'instant l'unique "cas grave" recensé sur l'archipel par les autorités depuis le début de la crise sanitaire. Un autre patient positif au Covid-19 est actuellement hospitalisé à Saint-Pierre.

le Jeudi 27 Janvier 2022