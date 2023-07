Saga : Doudou de Saint-Cyr passe la main

TAHITI, le 22 juillet 2023 - Elle bat son plein ! La Saga, véritable institution dans le paysage polynésien, se déroule actuellement à Huahine. Elle a démarré début juillet et se terminera le 5 août. Doudou de Saint-Cyr, fondateur et responsable de l’école de voile d’Arue et de la Saga, est toujours là, sur le terrain, auprès des enfants et moniteurs. Mais il annonce vouloir “remettre ses clés” à l’issue de cette 31e édition de l’événement caritatif.



“ Nous sommes très bien installés ”, résume Henri Cornette de Saint-Cyr, dit “Doudou”. Il est le fondateur et responsable de l’École de voile d’Arue et de la Saga. Il est actuellement à Huahine avec les enfants et moniteurs, sur un motu face au village de Tefarerii. “ Nous avons une belle équipe et les conditions météorologiques sont parfaites. ”



Chaque semaine depuis début le début du mois, 144 enfants en moyenne participent à la Saga. Ils ont entre 8 et 18 ans. Ils viennent de Huahine, mais aussi de Raiatea, Tahaa, Tahiti, Moorea et l'espace de quelques jours vont être initiés aux rudiments de la voile. Certains sont issus de la Fraternité chrétienne, de la Cellule de suivi pour le handicap sensoriel, de SOS villages d’enfants ou bien encore du foyer Te aho nui. Ils ont été choisis par l’intermédiaire des services sociaux et du contrat de ville, comme d’habitude. Cette année encore, la Saga va agrémenter la vie de centaines de jeunes.





On a pris de la bouteille !



La Saga (lire aussi l’encadré) est une institution en Polynésie qui dure depuis trente ans. C’est un événement caritatif qui permet à des enfants de partir en vacances. “ On reçoit la 2e génération et bientôt viendra la 3e génération. J’ai les enfants, des enfants du début et j’aperçois désormais les petits-enfants ”, indique Doudou de Saint-Cyr. Parmi les moniteurs et accompagnateurs, les familles d’accueil se trouvent également des enfants de la Saga. Début juillet, dix stagiaires du RSMA et leur adjudant ont participé à la Saga dans le cadre d’un stage sur la parentalité. “ Parmi eux, deux avaient fait la Saga ! ”, rapporte Doudou de Saint-Cyr, ravi. Il ajoute au passage que “ les stagiaires ont tous été très dévoués. Ils se sont bien occupés des enfants et sont venus avec un très bon esprit ”. Le projet pourrait s’étoffer.



Tout au long de ces années, “ nous – et j’insiste sur le ‘nous’ car je n’ai fait qu’attacher les gens les uns aux autres – avons créé un modèle d’activités qui n’existe nulle part ailleurs. Nous avons acquis de l’expérience et de réelles compétences. On a pris de la bouteille ! ” Doudou de Saint-Cyr, comme pour confirmer ses dires, revient sur le passage des contrôleurs de la jeunesse et des sports ce mercredi 19 juillet et sur leur enthousiasme en découvrant le déroulement des activités et la prise en charge des enfants.



La 31e édition de la Saga se terminera le 5 août par une grande fête sur le motu en présence des familles d’accueil, enfants, accompagnateurs, institutions… Pour le dévoué Henri Cornette de Saint-Cyr cela sonnera la fin de l’aventure. Tout au moins telle qu’elle se joue depuis 30 ans.



Gardien du temple



“ Je vais passer les clés à Tina, l’une de mes collaboratrices ”, annonce-t-il. Mais il n’abandonne pas ce que qu’il considère comme ses “ bébés ”, à savoir l’École de voile d’Arue et la Saga ; il se libère simplement de ses responsabilités. Il a 75 ans, et aspire à participer autrement à toutes ces activités. “ Je resterai là, comme le gardien du temple et des valeurs. Je serai disponible pour aider ”, promet-il.



La traditionnelle fête de l’École de voile qui a lieu fin août/début septembre sera l’occasion de formaliser cette passation. Cela sera également le moment, pour Doudou de Saint-Cyr, de recevoir officiellement la médaille d’officier des Palmes académiques. Une page se tourne, mais l’esprit de la Saga ne bougera pas. Doudou de Saint-Cyr s’en porte garant.



Une construction par étapes



La Saga est la suite logique d’une initiative du début des années 1990. Il s’agissait, pour l’École de voile de Arue, de proposer à des enfants et à leur famille de faire le tour de Moorea en Optimiste. “ Une petite aventure avec très peu de moyens ”, se souveint Henri Cornette de Saint-Cyr. Enfants et bateaux faisaient escales en cours de route sur les plages des hôtels. Ils proposaient un ballet nautique puis invitaient les touristes à monter à bord. Les établissements offraient en retour un goûter partagé.



En 1992, l’initiative a évolué. Doudou de Saint-Cyr contacte alors un ancien moniteur de l’École de voile installé à Rangiroa. Il veut aller y faire de la voile avec des enfants de Tahiti, une trentaine. “ On a trouvé des solutions pour les loger sur place et aussi pour faire naviguer non pas 30 enfants, mais 250 ! Car les enfants de Rangiroa ont tous voulu nous suivre. Ils nous ont sauté dessus dès notre arrivée. ” Ce séjour a été “ tellement sympa ” qu’il a donné lieu à d’autres séjours. Les services sociaux sont entrés en jeu ainsi que des partenaires privés et institutionnels. Et l’événement a au fil des ans pris l’ampleur qu’on lui connait aujourd’hui.



Pour Doudou, la Saga demeure un moyen d’offrir à des jeunes en difficultés une sécurité affective et matérielle qui leur permet, même si elle est de courte durée, de renouer avec la vie. “ Certains ont une vision de l’adulte si abimée ”, constate-t-il. Cette année 2023 est la 30e année, mais il s’agit de la 31e édition de l’événement.





30 ans et près de 21 000 enfants



Depuis 1993, l’année de la première Saga, 20 800 enfants de tous les archipels ont pu profiter de séjours, accueillis par 1 400 familles. Pas moins de 110 personnes sont mobilisées chaque année (moniteurs de voile, travailleurs sociaux, éducateurs spécialisés, guides de randonnées, personnel de santé, …) pour que les séjours se déroulent dans les meilleures conditions et en toute sécurité.

Chaque année, l’équipe de la Saga fait le choix de sa destination avec le souci constant de diversifier ses actions entre les Tuamotu (Rangiroa, Makemo et Tikehau), les îles Sous-le-vent (Tahaa, Raiatea, Maupiti, Bora Bora et Huahine) et les îles du Vent (Moorea et Tahiti).



Rédigé par Delphine Barrais le Samedi 22 Juillet 2023 à 17:18 | Lu 249 fois