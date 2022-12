Sacrées affaires à Taputapuātea

Raiatea, le 4 décembre 2022 – Taputapuātea accueillait ce week-end la troisième édition de la Market Voice, la foire aux bonnes affaires à Raiatea. Pas moins de 120 exposants y participaient. Une occasion de commencer à préparer les fêtes pour les habitants de l’île Sacrée.



Ce week-end, les habitants de Raiatea avaient rendez-vous avec les “bonnes affaires” à Taputapuātea, pour la foire Market Voice. Plus de 120 exposants ont tenu un stand samedi et dimanche, au fare tiurai de Avera. Et la date n’a pas été choisie au hasard. Le début de mois assurant des visiteurs au porte-monnaie rempli, et la prévision des fêtes donnait une atmosphère propice aux achats de cadeaux. Ainsi, les professionnels, mais également les particuliers présents sur place, ont pu proposer leur savoir-faire dans les meilleures conditions.



Le choix était vaste, entre les produits classiques, comme du miel produit et récolté à Raiatea, aux vêtements neufs ou d’occasion, à la pâtisserie, en passant par les plantes et des stands de bien-être... On y retrouvait également des produits moins communs comme des articles de menuiserie, de poterie artisanale et de bijoux faits main. Seul petit regret, et contrairement aux éditions passées, il n’y avait pas d’exposants de Taha’a. Un exposant de Rangiroa avait lui fait le déplacement.

C’est la troisième édition de cette foire, après celle de mars et de septembre, organisée par l’association Taputea. Elle a pour but d’aider et d’intégrer les jeunes en les formant au fa’a'apu ou dans les cuisines pour leur apprendre à transformer la nourriture. Elle les initie à l’artisanat, comme lors de la construction de la grande pirogue double Marama nui i te rā te rā nui marama, exposée sur la place Tū Marama à Tahiti. En septembre dernier, l’association a aussi organisé un voyage à La Rochelle, et prévoit de futurs voyages en 2023.



Prochaine édition les 4 et 5 mars



Mata Varady a proposé bénévolement son aide en mettant à disposition ses connaissances commerciales pour l’organisation d’une foire et l’animation des stands afin de lever des fonds. Elle souligne la chance d’avoir un lieu approprié : “Le partenariat avec la mairie de Taputapuātea nous permet d’organiser cette foire sur le site du tiurai. Le fait d’avoir à disposition ce bâtiment bétonné, avec une toiture, et d’être à l’abri s’il y a une averse, c’est vraiment super pour les exposants. Et pour les visiteurs aussi puisqu’on a un parking à côté, et des toilettes. C’est vraiment un super endroit !” L’association prévoit pour l’an prochain de faire de cette foire un rendez-vous trimestriel. La date de la prochaine édition est déjà connue, elle se déroulera les 4 et 5 mars, et certains exposants ont d’ores et déjà réservé leur place.



Rédigé par V.Leroi le Dimanche 4 Décembre 2022 à 12:02 | Lu 207 fois