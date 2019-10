Sabine Bazile nouvelle directrice de la DGAE

Papeete, le 2 octobre 2019 – Le conseil des ministres a nommé mercredi l’ancienne conseillère technique de la vice-présidente, Sabine Bazile, au poste de directrice générale des affaires économiques (DGAE), un mois après le départ de l’ancien directeur William Vanizette.



Un mois après le départ de William Vanizette de son poste de directeur de la DGAE, le conseil des ministres a entériné mardi la nomination de Sabine Bazile pour prendre la direction des affaires économiques du Pays. Docteur en droit, Sabine Bazile était jusqu’ici conseillère technique à la vice-présidente, en charge de la tutelle de la DGAE. Elle était auparavant conseillère technique à la présidence en charge de l’agriculture et a également assumé à deux reprises les fonctions de directrice de cabinet du ministre de l’Agriculture, Frédéric Riveta. En conséquences, Sabine Bazile prend également la direction « par intérim » de la Caisse de soutien des prix du coprah, fonction habituellement dévolue au patron de la DGAE. Sa nomination à la Caisse et à la DGAE met fin au court intérim d’Hervé Duquesnay à la tête de ces deux administrations du Pays.



Rappelons que William Vanizette avait quitté la DGAE le 28 août dernier après quatre ans en poste, nommé depuis chef de la nouvelle Délégation à l’analyse et à la prospective (DAP) chargée de « l’aide à la décision en matière de stratégies sectorielles » du gouvernement.