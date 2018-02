SWAC de l’hôpital : réunion d'information le 19 février

PAPEETE, le 6 février 2018. Le président Edouard Fritch et le ministre de l’Environnement, en charge de l’Energie, Heremoana Maamaatuaiahutapu, ont effectué mardi matin, en présence de Heimana Tauraa, adjoint au maire de Pirae, en charge de l’environnement et de techniciens, un point sur l’avancement du projet de SWAC du centre hospitalier de Taaone.



Le lancement de l’étude d’impact est prévu pour la deuxième quinzaine du mois de février et une réunion d’information sera organisée à la mairie de Pirae le 19 février. L’étude projet a été lancée le 1er février et s’étalera sur 4 mois. Viendra ensuite la consultation pour travaux à partir de la mi-août pour une notification des marchés prévue le 15 janvier 2019.



Les travaux débuteront en février 2019 pour durer 20 mois. La mise en service du SWAC est prévue à la fin octobre 2020. La mise en œuvre du SWAC permettra à l’hôpital de faire une économie annuelle d’environ 350 millions Fcfp sur sa facture énergétique.



Le président a par ailleurs estimé qu’il fallait désormais envisager de lancer des études pour la climatisation des immeubles et administrations dans le secteur de l’avenue Pouvanaa a Oopa.