SUP : Lorenzo Bennett insubmersible entre Papenoo et Taaone

Tahiti, le 15 mai 2022 - Vainqueur déjà des deux premières levées du championnat de Tahiti de stand-up paddle (SUP), Lorenzo Bennett a remis ça, samedi, en remportant la troisième étape qui s'est courue entre Papenoo et Taaone (15 km). Après 1h20 d'efforts, Bennett a devancé Niuhiti Buillard, victime d'une chute sur les derniers mètres de la course. Henere Harry a complété le podium de cette étape. Chez les dames, où elles étaient trois inscrites, c'est l'Argentine Juliette Duhaime qui l'a emporté.



Après les étapes de Atimaono, fin mars, et la Mata Are Surf, début avril, les amateurs de stand-up paddle (SUP) avaient rendez-vous, samedi, à Papenoo pour la troisième étape du championnat de Tahiti, organisé par le Tamariki Sup&Surf Club. Un championnat qualificatif pour les championnats de France et les Mondiaux ISA qui se tiendront en fin d'année.



En attendant, pour cette troisième étape, 16 inscrits, dont trois femmes, étaient au départ d'une course en “down-wind” entre la plage du Motu 'Anapa et celle de Taaone, soit 15 km à parcourir. Une course dominée sans surprise par les ténors de la discipline : Lorenzo Bennett, vainqueur des deux premières étapes du championnat, et par son plus proche plus poursuivant, Niuhiti Buillard, tout juste revenu d'une traversée en holopuni entre Tahiti, Makatea et Rangiroa. Les deux cadors se sont rapidement détachés du peloton pour prendre jusqu'à cinq minutes d'avance sur Henere Harry et le vétéran Éric Leou-On.

Un sprint vers la plage de Taaone Avec un petit vent d'est dans le dos et houle en travers de leur paddle, les athlètes ont lutté contre les éléments pour éviter les chutes. Et c'est ce qui a coûté la victoire à Niuhiti Buillard, samedi. Alors qu'il était à la bagarre avec Lorenzo Bennett à l'entrée de la passe de Taaone, Buillard a chuté, laissant donc son adversaire filer vers une troisième victoires cette saison. Un succès acquis en un temps record sur la traversée Papenoo-Taaone, puisque Bennett a bouclé les 15 km en 1h20'45. Niuhiti Buillard s'est donc lui classé deuxième à un peu plus de 20 secondes du vainqueur. Et pour la troisième place, à près de sept minutes du vainqueur, Henere Harry et Éric Leou-On ont livré aussi une belle bataille sur la ligne d'arrivée et qui a finalement vu Harry prendre le meilleur sur son adversaire.



Chez les dames, la course a été dominée par l'Argentine et habituée du tour mondial de SUP, Juliette Duhaime qui a bouclé les 15 km de course en 1h39'44 et en finissant dans le top 10 de la course au scratch. Hinarii Yiou-Halligan s'est offert la deuxième place et Teanatea Tetoe termine donc troisième. En prone, où ils étaient deux engagés, c'est Ariihei Kincses qui s'est imposé en 1h47'17, devant Ohana Sommers (1h48'54). La prochaine étape du championnat de Tahiti est prévue pour octobre prochain.

Les classements de la course (Papenoo-Taaone 15 km) Open messieurs SUP

1 – Lorenzo Bennett 1h20'45

2 – Niuhiti Buillard 1h21'07

3 – Henere Harry 1h26'54

4 – Eric Leou-On 1h27'04

5 – Daniel Tavanae 1h32'40



Open dames SUP

1 – Juliette Duhaime 1h39'44

2 – Hinarii Yiou-Halligan 1h51'34

3 – Teanatea Tetoe 1h56'15



Prone

1 - Ariihei Kincses 1h47'17

2 – Ohana Sommer 1h48'54

