SPM rachète le Manava Beach Resort & Spa de Moorea

Tahiti, le 11 février 2020 – La société de gestion hôtelière South Pacific Management (SPM) a acquis l'hôtel Manava Beach Resort & Spa Moorea. La SPM souhaite mettre en place un plan de rénovation et maintenir les ambitions de tourisme durable de l'hôtel.

South Pacific Management (SPM) s'est porté acquéreur de l'intégralité des actions de la société Compagnie touristique polynésienne (CTP), propriétaire de l'hôtel Manava Beach Resort & Spa de Moorea, comme l'on annoncé nos confrères de La Dépêche de Tahiti.

SPM souhaite engager un plan de rénovation de l'hôtel "en vue de satisfaire à l'évolution des attentes de la clientèle et d'améliorer les prestations". Le conseil d'administration de Lupesina Tahiti Investment, ancien propriétaire de l'hôtel, a salué la qualité de la société de gestion hôtelière "qui a fait ses preuves depuis plus de 30 ans". En effet, SPM gère le Manava Suite Resort Tahiti, le Manava Beach Resort & Spa Moorea et l’atoll privé de Nukutepipi. Elle assure également la commercialisation du navire de croisières Haumana, de l’Hôtel Hangaroa Eco Village & Spa, situé sur l'Île de Pâques.

Cette acquisition est fort intéressante puisque le complexe hôtelier propose 28 bungalows sur l'eau, 8 autres sur la plage et 26 chambres. Il contient aussi un restaurant, deux bars, une piscine à débordement, une boutique et trois salles de conférence.

SPM vante par ailleurs le caractère "précurseur" du Manava Beach Resort & Spa Moorea, qui a su innover en matière "d'environnement et de responsabilité sociétale". Il s'inscrit d'ailleurs dans la mise en place d'un système de gestion environnementale et sociétale répondant aux exigences de la norme EarthCheck. Cette certification garantit la promotion d'un tourisme responsable. Une démarche que SPM veut faire perdurer.