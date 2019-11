SOJA fait vibrer To'ata

Tahiti, le 17 novembre 2019 - Le groupe de reggae américain SOJA a rassemblé samedi plusieurs milliers de personnes à To'ata pour son premier concert au fenua. "C'est notre première fois à Tahiti et on vous aime déjà tous", a lancé Jacob Hemphill le leader du groupe.



C'était le rendez-vous à ne pas manquer pour les nombreux fans de reggae au fenua. Les huit membres du groupe SOJA étaient sur la scène de To'ata samedi soir pour leur premier concert à Tahiti, moins de 48 heures après s'être produit en Nouvelle-Calédonie.



Jacob Hemphill, leader du groupe, et ses compagnons n'ont cependant pas manqué d'énergie et ont assuré le show pendant près de deux heures pour les milliers de spectateurs qui ont répondu présents. L'occasion pour ces derniers d'entonner avec le groupe, originaire de Washington DC, leurs titres les plus célèbres. De I don't wanna wait, You and Me, à True love en passant par Rasta courage ou encore Rest of my life, SOJA a fait plaisir à son public tahitien. "C'est notre première fois à Tahiti et on vous aime déjà tous", a lancé Jacob Hemphill lors du concert. "On fait le plus beau métier du monde parce qu'on a la chance de pouvoir partager notre musique avec vous à Tahiti. Je sais que beaucoup de personnes disent ça mais je le pense sincèrement."



Le groupe a également tenu à rendre hommage à la Polynésie française en improvisant sur scène un interlude avec des percussions. "L'accueil a été si chaleureux à notre arrivée à l'aéroport avec toutes vos percussions traditionnelles. On voulait absolument intégrer ce passage dans notre concert pour vous exprimer toute notre gratitude", s'est exclamé Bob Jefferson, le bassiste du groupe.



Une soirée que les polynésiens ne sont pas prêts d'oublier.