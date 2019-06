Russie: une star du poker meurt électrocutée dans son bain

Moscou, Russie | AFP | jeudi 13/06/2019 - Une star russe du poker en ligne est décédée en fin de semaine dernière après s'être électrocutée dans son bain avec un sèche-cheveux, ont annoncé les médias russes.



Lilia Novikova, connue en ligne sous le surnom de Liya ou Liay5, a été trouvée sans vie dans son bain par un voisin, alerté par des proches de la jeune femme qui étaient sans nouvelle d'elle.

Ilia Gorodetski, un commentateur de poker, a précisé à la chaîne Ren TV que Lilia Novikova, 26 ans, était morte après avoir touché un sèche-cheveux avec ses mains mouillées.

Le Comité d'enquête de la ville de Moscou, qui enquête sur les accidents mortels, a indiqué dans un communiqué qu'une femme née en 1992 avait été trouvée dans sa baignoire avec "des signes d'électrocution" mais n'a pas donné l'identité de la victime.

Son groupe officiel sur VK, l'équivalent russe de Facebook, a toutefois posté un communiqué disant que "Liya est morte. Hier. Un accident. Elle n'est plus ici. Elle nous a quittés".

Lilia Novikova était suivie par plus de 15.000 personnes sur Instagram. Le site internet spécialisé Pokerstrategy.com lui a rendu hommage, l'appelant "une membre très active de la communauté du poker".

Elle avait "remporté des tournois internationaux" et "était une jeune femme très populaire", a déclaré Ilia Gorodetski.

Dans une interview à Pokerstrategy.com datant de 2015, Lilia Novikova déclarait avoir commencé à jouer au poker étant enfant et être étudiante en conception assistée par ordinateur et génie mécanique à la prestigieuse université technique d'État de Moscou.