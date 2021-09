Russie: un avion avec six personnes à bord porté disparu

Moscou, Russie | AFP | mercredi 22/09/2021 - Un avion de type Antonov-26 avec six personnes à bord a disparu des écrans radars mercredi dans l'Extrême-Orient de la Russie où les accidents d'appareils, souvent vétustes, restent fréquents, ont indiqué les autorités.



Selon le ministère des Situations d'urgence, l'appareil a disparu à 38 kilomètres de la ville de Khabarovsk, "vraisemblablement" au-dessus de la réserve naturelle de Khekhtsir.



"Selon les données préliminaires, il y avait un équipage de six personnes à bord", qui effectuaient un vol test, a ajouté le ministère, cité par les agences de presse russes.



L'An-26 est un avion de transport moyen-courrier produit par le constructeur soviétique Antonov dans les années 1970-1980, servant principalement au transport de fret civil ou de soldats et de matériel militaire.



Un groupe de sauveteurs et un hélicoptère ont été déployés en direction du lieu présumé de l'accident, ont indiqué les autorités.



"Les recherches sont compliquées par l'obscurité et des conditions météorologiques défavorables", a ajouté le ministère des Situations d'urgence, cité par l'agence Ria Novosti.



Selon une source citée par l'agence TASS, l'avion était "en bon état" et l'équipage n'avait signalé aucun problème avant le décollage.



Les accidents d'avion et d'hélicoptères sont assez fréquents en Extrême-Orient russe, une région sauvage et reculée.



En août, un hélicoptère Mi-8 avec 16 personnes à bord, dont 13 touristes, s'était écrasé dans un lac sur la péninsule volcanique du Kamtchatka, du fait de la mauvaise visibilité. L'accident avait fait huit morts.



En juillet, un avion de ligne s'était écrasé avec 22 passagers et six membres d'équipage à bord, alors qu'il s'apprêtait à atterrir au Kamtchatka, ne laissant aucun survivant.