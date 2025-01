Russie: rescapé après 66 jours de dérive en mer, un homme inculpé pour violation des règles de sécurité

Moscou, Russie | AFP | vendredi 31/01/2025 - Un homme qui avait survécu à 66 jours de dérive en canot gonflable dans l'Extrême-Orient russe a été inculpé pour violation des "règles de sécurité" ayant entraîné la mort de deux de ses proches à bord, a indiqué vendredi le Comité d'enquête.



Mikhaïl Pitchouguine, 46 ans, avait été retrouvé en octobre par un navire de pêcheurs appelé "Ange" dans les eaux de la mer d'Okhotsk, près de la péninsule de Kamtchatka, environ deux mois après être parti en voyage sur un bateau avec son frère et son neveu de 15 ans.



Il a pu survivre dans des conditions extrêmes, en récupérant de l'eau de pluie et protégé par un sac de couchage en poils de chameaux mais les deux autres hommes, dont les corps ont été retrouvés à bord de l'embarcation, sont morts.



Une enquête avait été ouverte pour violation des règles de transport maritime qui a entraîné par imprudence la mort de deux personnes, et Mikhaïl Pitchouguine avait d'abord été entendu en tant que témoin, selon l'agence Ria Novosti.



Il a finalement été inculpé pour ces faits, a indiqué Stanislav Astachenko, un responsable du département chargé des transports au Comité d'enquête russe, selon les agences Tass et Ria Novosti.



Il n'avait pas correctement entretenu le moteur, a indiqué le responsable, d'après Ria Novosti.



Cela a entraîné une panne, puis une "longue dérive incontrôlée" et, finalement, "la mort de deux personnes dans des circonstances tragiques", a-t-il poursuivi.



Mikhaïl Pitchouguine risque jusqu'à sept ans de prison, s'il est reconnu coupable.



M. Pitchouguine travaillait comme chauffeur sur l'île de Sakhaline et avait invité son frère et son neveu à lui rendre visite, selon le tabloïd Komsomolskaïa Pravda, citant des membres de la famille.



Les trois infortunés ont pris le large le 9 août à bord d'une petite embarcation gonflable. Ce n'est que le 14 octobre que le bateau a été retrouvé en mer d'Okhotsk, à quelque 1.000 km de leur point de départ.



Après son sauvetage, Mikhaïl Pitchouguine avait expliqué à la télévision russe avoir été sauvé "avec l'aide de Dieu".



Il disait n'avoir pas eu d'autres "choix" que de rester en vie. "J'ai ma mère à la maison, ma fille..."



Son épouse Ekaterina, citée par Komsomolskaïa Pravda, avait salué "une sorte de miracle".



Le rescapé avait néanmoins perdu la moitié de sa masse corporelle: il pesait 50 kilogrammes à son retour, contre 100 kilogrammes à son départ.