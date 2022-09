Russie: Loukoïl annonce la mort "après une grave maladie" d'un dirigeant historique

Moscou, Russie | AFP | jeudi 01/09/2022 - Le président du conseil d'administration du groupe pétrolier privé russe Loukoïl, Ravil Maganov, est mort des suites d'une "grave maladie", a annoncé jeudi l'entreprise dans un communiqué, sans fournir plus de détails.



Plus tôt dans la journée, plusieurs médias et agences de presse russes, citant des sources anonymes, avaient affirmé que Ravil Maganov était décédé à l’Hôpital clinique central de Moscou. Certaines de ces sources affirmaient qu'il était tombé d'une fenêtre.



Une source policière anonyme, citée par l'agence de presse publique TASS, affirmait qu'il s'était suicidé en se défenestrant, après avoir été admis à l’hôpital pour des problèmes cardiaques. Cette source a précisé qu'il prenait des antidépresseurs.



En mars, Loukoïl a été l'une des très rares entreprises russes à appeler à arrêter l'offensive russe en Ukraine, qui a été suivie d'une avalanche de sanctions occidentales contre les grands groupes et hauts responsables russes.



Pour l'heure, la police n'a pas donné officiellement d'informations sur le drame.



Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, s'est refusé jeudi à tout commentaire et a affirmé que cette question ne concernait "pas du tout" la présidence russe.



Ravil Maganov, né en 1954, était l'un des dirigeants historiques du groupe, fondé en novembre 1991. Selon Loukoïl, il avait imaginé et proposé le nom de l'entreprise.



Le dirigeant "a apporté une contribution inestimable, non seulement au développement de la Compagnie, mais à tout le secteur russe des hydrocarbures", a indiqué Loukoïl dans le communiqué annonçant sa mort.



Fin avril, le milliardaire Vaguit Alekperov, alors président du groupe, avait démissionné une semaine après avoir été placé sur la liste des personnalités russes sanctionnées par le Royaume-Uni.