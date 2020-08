Rurutu profite à plein du tourisme local

Rurutu, le 17 août 2020 – L’après confinement et les mesures incitatives dans le domaine touristique qui l’ont accompagné ont été très bénéfiques à l’économie de Rurutu aux dires des principaux acteurs du secteur.



Pendant les grandes vacances scolaires sur l’île de Rurutu, aux Australes, ce sont habituellement les baleines que les acteurs du tourisme attendent avec impatience ; cette année pourtant c’était le retour des touristes qui les préoccupait. Après quelques mois de fermeture, la réouverture des vols inter-îles fin mai a été vécue comme une grande bouffée d’air frais. Pour le mois de juillet, déjà, le bilan est très positif. Virginia Taputu, co-propriétaire du petit hôtel familial Vaitumu Village et présidente du comité du tourisme de l’île, avoue que la reprise était assez forte au point que « Les chiffres pour ce juillet sont mieux qu’en 2019, on ne s’attendait pas à ça ; c’est grâce aux résidents de Tahiti et aux promos d’Air Tahiti », une bonne chose pour cette structure qui compte dix employés et représente le plus grand employeur privé de l’île. Elle n’est pas la seule à remarquer cet afflux de touristes. Dans les autres pensions qui travaillent avec « Séjours dans les Iles » le constat est le même. Rurutu est dans le ‘Top Five’ des destinations vendues par Air Tahiti pendant la promo « 'Ua reva tātou », qui a permis aux résidents de profiter de remises exceptionnelles sur les billets d’avion pendant les vacances scolaires. Une initiative créée pour faire redémarrer le tourisme dans les îles éloignées. Les familles qui habituellement partaient à l’étranger pour les vacances, à cause de la crise sanitaire mondiale, ont préféré prendre l'air dans les îles. Pour beaucoup le choix s’est porté sur Rurutu, reconnue surtout pour ses baleines mais qui offre aussi une diversité de paysages, une nature généreuse et une authenticité manifeste, bien apprécié par les résidents qui cherchent un peu de dépaysement et de fraîcheur.

Le tout dans un contexte sécuritaire puisque les gestes barrières sont appliqués, en tenant compte de l’évolution de la situation sur Tahiti. La distanciation sociale, les gels hydro-alcooliques, le lavage des mains, ainsi que le port du masque deviennent des habitudes, sans nuire à un accueil toujours très chaleureux. « Ici à Rurutu nous sommes heureux d’accueillir des touristes en toute sécurité » dit Virginia en faisant allusion à l’interdiction de touristes étrangers sur l’île voisine de Raivavae. « Il faut qu’on apprenne à vivre avec le Covid. »

À la différence des grands hôtels des îles de la Société, les petites structures d’hébergement de Rurutu ne se plaignent pas trop, même si certaines sont touchées par les annulations de la clientèle internationale qui a préféré différer son voyage à 2021. L’optimisme est de mise pour Virginia qui table sur le salon du tourisme pour remplir les cahiers de réservation pour les prochains mois. Il faut espérer que les baleines soient au rendez-vous, ce qui n’est pas encore le cas comme l’a constaté amèrement le prestataire Tevai Malinowski. En attendant, les visiteurs pourront trouver leurs plaisirs entre visite des grottes, randonnées pédestres, à cheval ou en quad, les plages magnifiques et une culture vivante et authentique.