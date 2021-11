Rurutu aux couleurs d'Halloween

Rurutu, le 2 novembre 2021 - À Rurutu, le quartier de Vitaria a vibré dimanche soir au rythme d'Halloween. Une première pour les enfants qui ont pu frissonner entre vampires, sorcières et zombies tout en profitant d'une chasse aux bonbons au coucher de soleil.



Dimanche soir à Vitaria, sur la côte ouest de Rurutu, on célébrait Halloween. Une fois n'est pas coutume, un groupe informel des riverains, dont plusieurs institutrices et animateurs, a organisé des animations pour l'occasion, une première pour les enfants du quartier.



L’événement, ouvert à tous, a fait le buzz. À Rurutu, la fête est célébrée depuis peu, certaines familles de l’île se sont déplacées jusqu'à Vitaria pour pouvoir y participer. Dimanche soir, c'est tout un petit monde bien excité de vampires, zombies et autres sorcières qui ont participé à l'atelier maquillage avant de se lancer dans une chasse aux bonbons au coucher du soleil. Les enfants, pour certains issus de familles démunies, étaient ravis de cette journée entre frayeurs et bonne humeur. Pour la joyeuse troupe, la soirée s'est terminée autour d'un repas partagé.