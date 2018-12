Rurutu: Un sentier « vert » entre rivière et tarodières traditionnelles

Une expérience de terrain formatrice que les jeunes ont bien apprécié. Ils ont construit, à mi-parcours du sentier, un petit "fare potee" selon les techniques traditionnelles, pour un moment de pause entre chant de l'eau et chant des oiseaux....

Ils se sont vus confier également la préparation du repas d'inauguration : un excellent « ma'a rurutu" servis dans de la vaisselle durable : assiettes en bambou et verres en noix de coco. Bravo aux jeunes de la MFR de Rurutu !

Félicitations également à l'association « Te Aru Ora Rurutu », à son président Viriamu Teuruarii qui a donné beaucoup de son temps pour cet aménagement et qui a encadré les jeunes de la maison Familiale Rurale ainsi qu'aux membres de son bureau (Paul, Elin...et les autres) dont nos deux éco-sentinelles de la FAPE de l'île : Ilona Hurahutia et Eddy Maopi.

Souhaitons que d'autres revalorisations des cours d'eau de l'île s'ensuivent!

Le maire y est favorable. L’association quant à elle travaille à faire participer les habitants, à Moerai et dans les autres villages (Avera et Auti notamment) à ce type de projets de mise en valeur écologique et culturel, qui bénéficient aux habitants et aux visiteurs de l’île.