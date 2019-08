Rupture des ligaments croisés pour Océane Lefranc

Au lendemain des Jeux du Pacifique, Océane Lefranc, qui s’était blessée, a désormais un verdict plus précis : rupture totale des ligaments croisés intérieurs du genou gauche.



Océane Lefranc évolue à Aorai mais elle est également capitaine de la sélection de Tahiti de basketball. Présente à Samoa pour les Jeux du Pacifique, notre sélection s’est illustrée en remportant une médaille de bronze en 3x3 et une cinquième place en 5x5. Le revers de cette médaille de bronze, c’est qu’Océane s’était blessée lors du second match de la sélection lors de la première journée du 3x3.



Revenue à Tahiti, elle a pu faire divers examens. Elle est finalement victime d’une rupture totale du ligament croisé intérieur du genou gauche. Elle sera opérée la semaine prochaine et devra ensuite enchainer avec huit mois de rééducation. « Le chirurgien m’a dit que je devais rester un an sans jouer mais que je pourrais faire des shoots, de la nage ou du vélo au bout de trois-quatre mois » nous a-t-elle confié. On en peut que souhaiter bon courage à notre championne. SB