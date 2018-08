Rupture d'un barrage en Birmanie, des milliers de déplacés

Bago, Birmanie | AFP | mercredi 29/08/2018 - Les secours s'organisaient mercredi en Birmanie pour évacuer des milliers d'habitants piégés dans leur maison après la rupture d'un barrage causée par les pluies de la mousson, qui a inondé de nombreux villages et coupé la principale route du pays, ont annoncé les autorités.



Le déversoir du barrage Swar Chaung a cédé sous la pression de l'eau après des pluies torrentielles, provoquant un afflux soudain d'eau qui a inondé les plaines rurales de la région de Bago, à 70 kilomètres au nord-est de Rangoun.

"Il y a plus de 14.000 foyers et quelque 63.000 personnes affectées par les inondations", a annoncé à l'AFP Phyu Lae Lae Tun, responsable du ministère birman des Affaires sociales.

Aucun décès n'a pour l'instant été signalé, mais 12.600 personnes ont trouvé refuge dans les 30 camps d'accueil temporaires mis en place pour accueillir les déplacés, selon le gouvernement birman.

Les habitants, parfois dans l'eau jusqu'à la poitrine, tentaient tant bien que mal de gagner des endroits surélevés pour s'y abriter, selon des journalistes de l'AFP présents dans le village de Kayin.

De nombreux autres demeuraient piégés dans leurs maisons partiellement submergées, en attendant les secours qui s’efforçaient d'évacuer les habitants alors que la nuit tombait sur la région.

Les eaux ont également provoqué l'effondrement partiel d'un pont sur l'autoroute entre Rangoun et Mandalay, les deux plus grandes villes de Birmanie.

Le ministre adjoint à la Construction, Kyaw Linn, a indiqué aux journalistes que les piliers du pont s'enfonçaient.

"Nous enverrons des plongeurs pour vérifier quand le niveau de l'eau aura baissé", a-t-il précisé.

Malmené sur la scène internationale avec des accusations de l'ONU sur sa responsabilité dans le "génocide" des musulmans rohingyas, le chef de l'armée Min Aung Hlaing s'est rapidement rendu sur place mercredi.

Cette rupture survient quelques semaines après d'importantes inondations dues aux pluies de mousson, qui avaient forcé 150.000 personnes à fuir leur foyer en Birmanie.

En Asie du Sud-Est, la saison annuelle de la mousson s'étend généralement de juin à novembre.

Le Laos, pays voisin de la Birmanie, a également subi le mois dernier des pluies torrentielles qui ont entraîné la rupture d'un barrage, provoquant la mort d'au moins 35 personnes, de nombreux disparus et des milliers de personnes réfugiées dans des abris temporaires.