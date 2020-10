Rugby: on a retrouvé le XV de France

Paris, France | AFP | dimanche 25/10/2020 - Puissance de feu collective, talents individuels et coloration toulousaine mais aussi indiscipline criante: le XV de France a remontré, contre le pays de Galles samedi, le visage conquérant de ses exploits dans le Tournoi des six nations, avec ses qualités et ses défauts.



. Des Bleus d'attaque

Une victoire (38-21) avec cinq essais, ça n'arrive pas souvent, surtout contre une nation majeure. Le XV du Poireau avait atteint la demi-finale de la dernière Coupe du monde, en écartant la France en quarts, et réalisé le Grand chelem en 2019 dans le Tournoi des six nations. Les Bleus avaient, certes, inscrit cinq essais contre l'Italie (35-22) en février mais la "Nazionale" se situe loin du gotha mondial.



Pour retrouver la trace d'un festival offensif, similaire à celui de samedi soir, face à un cador, il faut remonter à 2015. C'était à Londres contre l'Angleterre, lors du Tournoi. Un souvenir douloureux. Car si la sélection tricolore, alors dirigée par Philippe Saint-André, avait trouvé la faille cinq fois (Tillous, Nakaitaci, Mermoz, Debaty, Kayser), elle avait aussi encaissé sept essais face au XV de la Rose et concédé une défaite de vingt points (55-35).



. En Rouge et Noir

Avec six représentants, dont cinq titulaires (Cyril Baille, Julien Marchand, François Cros, Romain Ntamack, Antoine Dupont) et un remplaçant (Thomas Ramos), le Stade toulousain, champion de France 2019, dispose du plus gros contingent en Bleu, même si Montpellier (quatre titulaires, un remplaçant) n'en est pas loin.



Dans l'ambiance feutrée du Stade de France, les Rouge et Noir ont pesé de leur poids. Le demi de mêlée Dupont s'est offert son premier doublé international et a délivré une passe décisive sur le quatrième essai, signé du capitaine Charles Ollivon. L'ouvreur Ntamack a affiché 100% de réussite face aux perches (5 transformations, 1 pénalité).



Le pilier gauche Baille a lui aplati le premier, ouvrant son compteur sous la tunique bleue, et était à l'origine du troisième essai, grâce à une récupération. Cros? Le troisième ligne, en plus de ses plaquages, a été impliqué dans trois essais, dont le dernier (Teddy Thomas) après avoir réalisé une chistera alors qu'il était stoppé par un Gallois.



Quant à l'arrière Ramos, entré à la place d'Anthony Bouthier (commotion), au retour des vestiaires, il a livré une prestation solide, en faisant preuve d'assurance sur les ballons hauts.



. Créativité et imprévisibilité

La force de cette équipe repose aussi sur ses talents individuels, capables sur un geste, de faire la différence. Si Dupont a encore montré sa capacité de finisseur en plus d'être un gestionnaire méticuleux, que dire de l'implication de Virimi Vakatawa, sur les deux essais du demi de mêlée toulousain? La chistera du centre du Racing 92, après avoir fixé deux défenseurs gallois, parle d'elle-même. Sa vitesse et sa propension à surgir ont fait de nouveau la différence quatre minutes plus tard.



Imprévisible, son partenaire francilien Thomas peut l'être aussi. L'ailier aux dreadlocks s'est distingué en lobant l'ouvreur gallois Dan Biggar, d'un coup de pied finement exécuté, avant de signer le dernier essai des siens.



. Trop d'indiscipline

Seize pénalités concédées contre quatre (dont 9 contre 1 en 25 minutes), "c'est énorme", a relevé le sélectionneur Fabien Galthié, expliquant que ses ouailles avaient eu du mal à s'adapter à l'arbitrage.



Heureusement que Biggar, qui a connu une alerte au pied droit au bout de neuf minutes, a flanché devant les perches à l'heure de jeu, laissant 8 points en cours de route. Les Bleus devront éviter la même panne de réveil samedi prochain contre l'Irlande, dans leur dernier match du Tournoi.



Encaisser un 10-0 en moins de dix minutes risquerait d'être rédhibitoire face à une équipe qui vise la victoire finale. Le XV du Trèfle a concassé les Italiens samedi (50-17) et avait aussi battu les Gallois (24-14) début février.