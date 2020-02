Rugby: la France passe 5e nation mondiale

Paris, France | AFP | lundi 24/02/2020 - Le XV de France a encore gagné un rang au classement mondial publié lundi par World Rugby, prenant la 5e place et dépassant le pays de Galles qu'il a battu samedi à Cardiff (27-23).



Depuis le début du Tournoi des six nations, qu'elle domine seule à la première place après trois victoires en trois matches, la France a gagné deux places au classement mondial. Au lendemain de la victoire contre les vice-champions du monde anglais (24-17), les Bleus avaient dépassé les Australiens (7es).

Devant la France, le haut du classement reste inchangé, avec les champions du monde sud-africains toujours en pole devant la Nouvelle-Zélande, l'Angleterre et l'Irlande.

Autre changement dans le top 10: l'Ecosse prend la 8e place au Japon après sa victoire facile 17-0 en Italie, qui perd elle une place en 14e position.

Le classement mondial aura de l'importance après les tournées d'automne 2020 puisqu'il désignera alors les têtes de série du tirage au sort des poules de la Coupe du monde 2023, organisée en France.