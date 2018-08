Rugby à XV - Coupe de Tahiti : Papeete s'impose 32-22 face à Pirae

Nouveau format pour 2018

Deux divisions sont désormais proposées par la FPR. La division 1 comporte le Faa'a Rugby Aro, le Rugby Club de Pirae, le Punaauia Rugby Club et le Papeete Rugby Club. Les formations ayant terminé dans le top 4 du dernier championnat jouent les unes contre les autres pour qu'ensuite les deux premières équipes classées puissent se rencontrer en finale.

Dans la division 2, on retrouve le XV-Mili PF, le Rugby Club de Taravao et la Jeunesse Rugby de Moorea (qui revient à la compétition), avec le même principe que la première division. Pour son premier match de coupe, le Papeete Rugby Club affrontait le Rugby Club de Pirae. Lors du dernier championnat, le club de la côte est avait éliminé Papeete en demi-finale sur le score étriqué de 8 à 6. Bonne première mi-temps rouge

Dès le coup d'envoi, Papeete met la pression sur Pirae et dans les premiers instants de la rencontre, le demi d'ouverture Anthony Hourtal trouve la faille et marque les premiers points de son équipe grâce à un essai transformé. (7-0). Quelques minutes plus tard, il marque à nouveau en aplatissant en coin. (12-0).



Le jeu s'équilibre après ce deuxième essai. Les joueurs orange reviennent petit à petit dans le camp adverse et poussent leurs opposants à la faute mais ils manquent leurs opportunités de scorer. Du côté de Papeete, les avants et les arrières font ce qu’il faut, à l'image de Pierre Aufrere, repositionné à l'arrière, qui parvient par deux fois à franchir