Rugby à 7 : Faa’a ouvre la saison victorieusement

Tahiti, le 18 septembre 2022 - La saison rugbystique 2022/2023 a démarré samedi après-midi à Paea au stade de Manu Ura avec le premier tournoi du Championnat de Tahiti à 7. Faa’a s’y est imposé en battant (12-7) Punaauia en finale.



Le rugby local a repris samedi le cycle de ses compétitions après trois mois de trêve. Le Trophée des Champions remporté (16-15) par Paea Manu Ura, le vainqueur du championnat, face à Pirae, lauréat de la Coupe de Tahiti, avait bouclé la précédente saison fin juin. Et c’est du rugby à 7 qui a marqué ce week-end l’ouverture de la nouvelle saison. Le championnat de Tahiti de la spécialité s’étalera sur quatre tournois dont le premier a eu lieu samedi après-midi au stade Manu Ura. Le tournoi a réuni six équipes, Manu Ura –le club recevant–, Pirae, Arue, Punaauia, Papeete et Faa’a. Faa’a qui, rappelons-le, a vécu une fin de précédente saison mouvementée avec son expulsion du Championnat de Tahiti à XV, suite aux incidents de la rencontre Faa’a-Papeete le 16 avril et qui s’était fait éliminer par Punaauia en quart de finale de la Coupe de Tahiti avec une équipe amoindrie par la suspension de plusieurs titulaires.



Mais les verts, tenants du titre de la spécialité depuis 2020 (le championnat 2021 à 7 n’avait pas eu lieu pour cause de crise sanitaire), ont retrouvé le sourire samedi en renouant avec le succès. Ils confirment que Faa’a Rugby Aro est bien toujours l’un des clubs références de l’ovalie local. Au terme de la phase de poule, Faa’a et Pirae 1er et 2e du groupe A et Punaauia et Paea 1er et 2e du groupe B obtiennent leur qualification pour les demi-finales. Papeete et Arue vont directement en finale Bol, soit le match pour les 5e et 6e places.

Le Papeete international Sevens les 14 et 15 octobre Les deux demi-finales n’ont pas donné lieu à suspense. Faa’a et Punaauia s’imposent largement et sur le même score de 26-0 contre Paea et Pirae, respectivement. En préambule à la finale, Papeete a battu Arue 17-12 en finale Bol, après prolongation. De son côté, Paea a dominé Pirae 24-10 en finale Plate pour les 3e et 4e places. Suspense en revanche en finale jusqu’à la dernière seconde. Alors que Punaauia menait 7-5 et que la sirène annonçant la fin du match avait sonné, l’arbitre a laissé jouer une dernière action. Celle-ci a offert l’opportunité à Faa’a d’aller à l’essai avec une transformation donnant la victoire 12-10 aux verts.



Le rugby à 7 s’avère particulièrement important cette saison puisque rappelons que c’est la discipline qui animera le tournoi de rugby aux Jeux du Pacifique en juillet 2023 aux îles Salomon. Et du Seven, il en sera beaucoup question dans les prochaines semaines puisque, outre le championnat de Tahiti, la quatrième édition du Papeete International Sevens est programmée les 14 et 15 octobre.



Notons qu’une équipe américaine a confirmé sa participation, alors que les organisateurs sont dans l’attente de la confirmation de la venue d’un second club US et d’une équipe néo-zélandaise. Un rugby à 7 qui se conjugué également au féminin. Une sélection féminine sera en lice aux Salomon. Le tournoi de samedi à Paea a intégré deux rencontres féminines remportées toutes deux 15-10 par les Toa Hine face aux Faa’a Hine.



Prochaine étape du Championnat de Tahiti à 7, ce sera ce samedi à Moorea avec les six équipes présentes à Paea en plus du JS Moorea et d’une formation des Barbarians.

Résultats Poule A

-Faa’a-Pirae 12-10

-Pirae-Arue 28-21

-Faa’a-Arue 38-5

1. Faa’a

2. Pirae

3. Arue



Poule B

-Punaauia-Paea 22-0

-Paea-Papeete 19-7

-Punaauia-Papeete 5-5

1. Punaauia

2. Paea

3. Papeete



Demi-finales

-Faa’a-Paea 26-0

-Punaauia-Pirae 26-0



Match 5e/6e place

-Papeete-Arue 17-12



Match 3e/4e place

-Paea-Pirae 24-10



Finale

-Faa’a-Punaauia 12-7



Classement Tournoi 1

1. Faa’a 10 pts

2. Punaauia 8 pts

3. Paea 7 pts

4. Pirae 6 pts

5. Papeete 5 pts

6. Arue 4 pts

Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 18 Septembre 2022 à 13:18 | Lu 304 fois