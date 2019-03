Rugby à 7 – Equipe de France : Teiva Jacquelain joue avec les bleus

Parole à Teiva Jacquelain :



Quelques mots sur ton séjour aux Etats Unis ?



« On est arrivé le 17 février à Chula Vista, près de San Diego, dans un centre olympique, le Chula Vista Elite Athlète Training Center, pour un stage d’une semaine. On a eu une opposition face à l’équipe des Etats Unis. Depuis le 24 février, on est à Las Vegas. Hier, on a eu la chance de s’entrainer au « UFC performance institute » et de rencontrer le champion de MMA poids lourd Francis Ngannou. »



La suite du programme ?



« On a fait ensuite une opposition contre l’équipe de Fidji qui était la dernière opposition avant le tournoi qui débute ce vendredi 1er mars et qui durera trois jours, jusqu’à dimanche. Vendredi, on joue le premier match contre l’Argentine, puis on jouera contre le Kenya. Selon nos résultats, on connaitra nos autres adversaires. Suite au tournoi de trois jours de Las Vegas, on s’envolera pour le tournoi suivant à Vancouver, au Canada. »



Un dernier mot, un remerciement ?



« Merci de continuer à suivre ce que je fais en métropole ou ailleurs. Merci aux coachs qui nous font confiance et je passe un coucou à la Polynésie et à la famille. Merci à tous. » Propos recueillis par SB