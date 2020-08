Rugby : "Une petite dizaine" de licenciés potentiellement positifs au Covid-19

Tahiti, le 10 août 2020 - La Fédération polynésienne de rugby a décidé dimanche de suspendre ses compétitions pour au moins deux semaines. Dans un communiqué diffusé lundi, la FPR indiquait "qu'une petite dizaine de licenciés auraient participé à la soirée du 31 juillet au Piment rouge", qui a été identifié depuis comme un foyer de contamination au Covid-19.



La quatrième journée du championnat de rugby de 1ère division avait commencé jeudi dernier par une large victoire du RC Pirae, champion en titre, face au Arue XV Mili (47-14). Cette journée devait se clôturer samedi par la rencontre opposant le Papeete RC au Punaauia RC. Mais samedi après-midi, la Fédération polynésienne de rugby (FPR) décidait de reporter la rencontre au 20 août pour "cause sanitaire", suite à un appel d'un président de club concerné par ce match, leur indiquant que quatre de ses joueurs pourraient être positifs au Covid-19.



Et dimanche, la FPR se fendait d'un communiqué dans lequel elle indiquait, "suspendre toutes ses compétitions pour les deux prochaines semaines (…). En accord avec les présidents de club, la FPR décide d'interdire tout entraînement cette semaine. Nous faisons le choix d'anticiper, le choix de la prudence, dans l'intérêt de tous pour lutter contre la propagation du virus."



Cinq clubs sur huit concernés



Finalement lundi, on apprenait par le biais d'un nouveau communiqué, "qu'une petite dizaine de licenciés, originaires de cinq clubs (sur les huit qui disputent les championnats de 1ère et de 2e division), auraient participé à la soirée du 31 juillet au Piment rouge (…) Nous avons reçu des appels de licenciés qui nous ont averti d'avoir été présents à cette soirée."



Les joueurs identifiés ont tous passé des tests de dépistage. "Certains se sont révélés négatifs", indique un cadre de la FPR. Cette dernière est désormais dans l'attente de l'ensemble des résultats des tests. Une fois ceux-ci connus, les présidents de clubs se réuniront jeudi pour prendre la décision de poursuivre ou non les championnats.



Rappelons qu'après quatre journée de championnat en 1ère division, le Faa'a Rugby Aro était leader au classement devant le Punaauia RC et le Pirae RC.