

Rugby - Tahiti monte sur le podium en Nouvelle-Calédonie

Tahiti, le 22 octobre 2026 - Les joueurs de la sélection U16 tahitienne ont participé cette semaine à la Melanesian Cup, un tournoi international de rugby à 7, sur la pelouse de la Plaine des sports de Païta, en Nouvelle-Calédonie. Après un sans-faute lors de la phase de poule, les Rouge et Blanc se sont inclinés en demi-finale face au futur vainqueur, mais ont su rebondir pour obtenir la troisième place de la compétition.



La Nouvelle-Calédonie a eu le dernier mot face aux rugbymen tahitiens. Opposés à trois équipes du Caillou lors de la phase de groupe, les joueurs de la sélection U16 du Fenua ont annoncé la couleur en sortant en tête de leur poule du tournoi international de rugby à 7 intitulé Melanesian Cup.



Pour leur première participation à la compétition, les hommes de Gilles Lafitte ont glané trois succès en autant de rencontres respectivement face aux Calédoniens de Dumbéa, du Club de rugby éducatif et citoyen (Crec) et de Païta, qu’ils avaient reçus, il y a quelques jours, lors d’une tournée amicale à Punaruu.



Une demi-finale à sens unique En demi-finale, les Polynésiens se sont retrouvés face à l’équipe fanion calédonienne du Bassin des 5 clubs (Le Rugby Club Calédonien, le Stade Calédonien, les Vikings, le Rugby Club du Mont-Dore et l'Olympique de Nouméa) prête à venger ses clubs battus par les Tahitiens la veille.



L’entente des All Blues a pris d’entrée à la gorge les joueurs du Fenua grâce notamment à l’aide du vent dans leur dos. Rapidement derrière au tableau d’affichage, Tahiti n’a pas réussi à contenir les assauts des locaux qui ont profité de leur avantage pour se mettre à l’abri avant la pause en inscrivant quatre essais (26-0).



Au retour des vestiaires, nos ‘aito sont parvenus à ouvrir leur compteur. Mais l’euphorie a été de courte durée. Une perte de balle tahitienne conjuguée à un essai des All Blues a scellé le sort de la rencontre (31-5).



Tahiti se remobilise Un revers dur à digérer pour les jeunes Tahitiens qui ont dû vite se remobiliser contre Dumbéa afin de monter sur le podium. Mené rapidement au score, Tahiti a ensuite aplati deux fois dans l’en-but adverse grâce à sa vitesse et son jeu collectif avant de se mettre à l’abri avant la mi-temps grâce à un troisième essai transformé (21-7).



Les Rouge et Blanc ont alourdi le score en deuxième mi-temps. Sans doute frustré, un joueur calédonien a ensuite poussé un de ses adversaires tahitiens à la suite d’un plaquage, ce qui a entraîné le début d’une échauffourée entre les deux équipes. Le match a donc été stoppé prématurément mais les deux formations se sont tout de même serré les mains.



Dans l’autre affiche du dernier carré, les Fidji ont facilement disposé de l’Union rugby club de Dumbéa (35-5). La finale a opposé les deux meilleures équipes du tournoi. Au terme d’un match très disputé, ce sont finalement les Calédoniens qui ont soulevé le trophée grâce à leur victoire sur le fil (24-21).





Un tournoi féminin U18 s'est également déroulé, mais Tahiti n’avait pas d’équipe alignée. Comme chez les tane, la Nouvelle-Calédonie a vaincu Fidji (12-7) et s’offre ainsi un doublé à la maison tandis que la Nouvelle-Zélande n’a finalement pas pris part à la compétition.



Classement 1er Bassin des 5 clubs calédoniens

2e Fidji

3e Tahiti

4e Dumbéa

5e Club de rugby éducatif et citoyen (Crec)

6e Païta

7e Wallis-et-Futuna

8e Vanuatu







Rédigé par Valentin Fleury le Jeudi 22 Octobre 2026 à 16:51 | Lu 147 fois



