Rugby : Reprise amicale pour les club de Papeete et de Punaauia

Tahiti, le 21 juin 2020 - Le Papeete Rugby Club, et le Punaauia Rugby Club se sont retrouvés samedi au stade de Punaruu pour rencontre amicale dans le but de préparer la prochaine saison qui débutera en juillet.



Avant que le championnat de rugby ne reprenne ses droits début juillet, le Papeete Rugby Club et le Punaauia Rugby Club se sont retrouvés samedi au stade de Punaruu pour une rencontre amicale. "On a organisé ça un peu à la dernière minute, mais tout le monde a répondu présent", s'est réjoui Cédric Balland, coach du Papeete RC. "On a voulu organisé cette rencontre amicale pour se retrouver entre copains, et surtout aussi pour se préparer en vue de la reprise du championnat. C'est important de retrouver le terrain et l'esprit de compétition", a ajouté l'intéressé.