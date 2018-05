Rugby - RC Grenoble : Teiva Jacquelain dans le Top 14 la saison prochaine

Teiva Jacquelain est issu du RC Pirae. Il a quitté la Polynésie en août 2015 pour intégrer le team Espoir du prestigieux RC Toulon. Il s’est ensuite vu offrir l’opportunité d’intégrer l’effectif du RC de Grenoble pour la saison 2017-2018 au moment où le club passait du Top 14 à la Pro D2, la division inférieure. Grâce à ses bons résultats, le club a pu terminer dans le Top 6 pour pouvoir jouer les phases finales.



Deux clubs avaient l’opportunité de monter dans le Top 14, le gagnant de la finale était qualifié d’office et le deuxième avait l’opportunité de jouer un match de barrage contre le 13e du Top 14. Grenoble avait perdu la semaine dernière contre Perpignan lors de la finale Pro D2. Ce match contre Oyonnax, joué à domicile, était donc celui de la dernière chance pour Grenoble.



Le rc Grenoble a sorti le match idéal, marquant deux essais dans les dix premières minutes. Oyonnax s’accroche et les deux équipes rentrent au vestiaire sur le score de 28-10 pour Grenoble. Après un bon début de mi-temps pour Oyonnax, Grenoble va prendre des risques et cela paye puisqu’ils vont de nouveau marquer un essai puis un autre pour mener 40-17. Le match est plié et les deux essais de fin de partie n’y changeront rien, score final 47 à 22.



Teiva Jacquelain, dont le contrat avec Grenoble couvre la saison prochaine, sera remis de sa blessure au muscle ischio-jambier gauche. Il aura donc l’opportunité d’évoluer avec son équipe avec l’élite du rugby métropolitain. Avant ce match, il avait déclaré « Ça va être dur mais je suis confiant ». Teiva Jaquelain devrait rentrer à Tahiti cet été pour se ressourcer, après quatre années d’éloignement. Pour Teiva, ce résultat obtenu par son club est « énorme ». SB