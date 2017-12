Rugby – Pro D2 : Teiva Jacquelain marque son premier essai

évoluant en métropole, comme François Tardieu, Makalea Foliaki ou encore Martin Teae. A Tahiti, Teiva Jacquelain pratiquait l’athlétisme en parallèle de son poste d’ailier au sein du RC Pirae. Grâce à cette double approche, Teiva a pu allier puissance et rapidité faisant de lui un joueur exceptionnel.pour intégrer le pôle espoirs du prestigieux RC Toulon avant d’avoir l’opportunité d’intégrer le club professionnel Grenoble Rugby à l’intersaison. Le club de Grenoble était dans le Top 14 lors de la saison 2016-2017 avant de descendre dans la division inférieure, la Pro D2. Au bout de 15 matchs, Grenoble Rugby est 3sur les 16 équipes de Pro D2 avec 11 victoires pour 4 défaites.contre Angoulême et Teiva Jacquelain a pu marquer le seul essai du match pour son équipe. Un essai lors duquel il a pu faire valoir ses qualités de puissance et de rapidité, comme on peut le voir sur cette vidéo. Son équipe a pu s’imposer sur le score de 25 à 20. C’est le premier essai pour Teiva Jacquelain dans une équipe professionnelle.