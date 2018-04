Rugby Pro D2 - Teiva Jacquelain : Le aito se blesse mais reste serein

Parole à Teiva Jacquelain :



Le bilan de ta première saison en Pro D2 :



« Je m’étais blessé à la cheville en juin dernier avec l’équipe de France de rugby à 7, j’ai donc débuté la saison en gérant la rééducation avec la découverte du club et de la ville. J’ai connu ensuite mes premiers entrainements sous le froid montagnard. Le coach a mis du temps à me connaître parce que je suis de nature discrète. Mais une fois que j’ai eu ma chance, il a été satisfait et il m’a donné sa confiance. J’ai ainsi pu mieux échanger, mieux m’adapter et avoir du temps de jeu. J’ai joué 12 matchs pleins de 80 minutes en titulaire. »



Tu t’es blessé contre Aurillac ?



« Je m’étais fragilisé le muscle ischio-jambier gauche dans la semaine précédant le match contre Aurillac. Je ressentais une gêne mais j’ai voulu tenir ma place quand même. Sur une échappée adverse, j’accélère de plus en plus et je tombe net. J’ai senti une déchirure. La dure loi du sport. Il faut encaisser et revenir plus fort. »



Grenoble va devoir jouer sa remontée dans le Top 14 ?



« Ça va être dur mais je suis confiant. Après notre victoire en quart de finale contre Biarritz, le match de samedi va être crucial. On a les capacités de gagner face à Montauban que l’on jouera à domicile. Ça va être un gros match mais on l’équipe est prête. »



Comment abordes-tu la prochaine saison ?



« Je suis sous contrat avec Grenoble jusqu’à la fin de la saison 2018-2019 et je négocie actuellement pour la suite. J’espère continuer à engranger de la confiance par le temps de jeu et par les relations avec les entraineurs et les joueurs. J’aimerais plus m’imposer dans le jeu et prendre davantage de plaisir. J’aimerais mieux porter à profit mes efforts en apportant un maximum à l’équipe. »



Un dernier mot, un remerciement ?



« Je vais rentrer me reposer au fenua cet été après quatre ans d’éloignement, je vais pouvoir me ressourcer. Merci à tous pour le soutien. » Propos recueillis par SB