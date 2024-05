Rugby - Papeete prend sa revanche face à Faa’a

Tahiti, le 4 mai 2024 - Sévèrement battu (49-0) par Faa’a le 15 février en quarts de finale de la Coupe de Tahiti, Papeete a pris une belle revanche jeudi soir à Fautaua en battant (25-10) Faa’a lors de la troisième journée du Championnat de Tahiti à 15. À Moorea, samedi matin sur le terrain de Afareaitu, le XV de Pirae s’est imposé (19-14) contre Jeunesse Moorea.



Double objectif pour Papeete jeudi soir face à Faa’a : s’imposer pour renforcer sa position dans le haut du classement de la phase régulière dont le quatuor de tête disputera les demi-finales 2024 du Championnat à XV, mais aussi effacer cette terrible défaite du mois de février, en Coupe de Tahiti, face à son adversaire du jour. Un revers 49-0 qui est fazit figure de plus sévère dans l’histoire du club. Papeete évolue, depuis, à un tout autre niveau grâce notamment au renfort des frères Tehaunui et Taui Raauri, un pilier et un joueur de deuxième ligne qui évoluent à Moulins en Fédérale 3 nationale et qui profitent de la trêve en France pour jouer avec leur club d’origine à Tahiti. Leur présence fait beaucoup de bien au pack de Papeete qui avait déjà fait souffrir celui du leader, Manu Ura Paea, la semaine précédente lors d’un affrontement à l’issue duquel les blancs s’étaient inclinés 12-6 au terme d’un match indécis. Et si Papeete comptait des titulaires absents, jeudi soir, dont le botteur Nicolas Ebb, celui-ci a été avantageusement remplacé par Cédric Balland qui foule habituellement le terrain dans une tenue d’arbitre mais qui a rendu service à son club, pour l’occasion, en endossant un maillot de joueur. Des absents aussi du côté de Faa’a mais par choix : le joueur-entraîneur Manuarii Richmond essentiel maillon dans le jeu de Faa’a sur le terrain s’étant mis en retrait pour faire tourner l’effectif.



Dès la deuxième minute de la rencontre, Paul Dupont trouvait de l’espace en débordement pour aller à l’essai (5-0). Papeete renforçait encore un peu plus son avantage à la 13e minute avec une pénalité de Cédric Balland (8-0). Papeete ne dominait pas outrageusement mais tenait le match bien en main et se montrait efficace comme sur ce long coup de pied volleyé en contre à la 23e minute. Les blancs ont bénéficié d’une pénalité devant l’en-but de Faa’a. Une phase de jeu vite jouée, Kehea Avaeoru se mettant à la faute. L’arbitre Julien Peretti a ainsi accordé un essai de pénalité à Papeete qui mènait alors 15-0, Faa’a se retrouvant à 14 avec le carton jaune de Avaeroru. Nouveau coup de pied à suivre à la 36e minute de Thomas Bergougnou : le ballon qui a ensuite frappé la protection d’un poteau surprit un défenseur de Faa’a, alors que Bergougnou dans la même foulée en a profité pour aplatir le ballon entre les poteaux. Cédric Balland passait la transformation pour porter la marque à 22-0. Et la situation de Faa’a devait encore empirer à la 40e minute lorsque Tini Tahuhuterani écopa d’un carton rouge pour une exclusion définitive.

Pirae garde espoir



Durant ce match, Faa’a a beaucoup souffert au cours de la première période en mêlée fermée et dans le combat d’avants, face à un pack ultra solide et a surtout perdu énormément de ballon en touche sur ses lancers. Mais paradoxalement, et alors qu’ils étaient en infériorité numérique et qu’ils allaient même jouer à 13 pendant un temps, suite à un carton jaune, les verts ont pesé sur le match à partir de l’heure de jeu. Le score était alors de 25-0, Cédric Balland ayant passé une pénalité à la 54e minute. Les nombreux changements effectués du côté de Papeete ont apparemment perturbé le collectif. Faa’a va ensuite camper dans les 22 mètres adverses et réduire le score (25-5) sur un essai en coin de Lewis Puheuni. Et le jeune U18 va montrer qu’il a des cannes en débordant par l’aile sur 70 mètres pour aller dans l’en-but adverse (25-10).



Reste qu’avec ce match, Papeete a décroche un succès important en vue d’une qualification pour le dernier carré. Ses joueurs vont pouvoir partir l’esprit serein en Nouvelle-Calédonie où ils seront en tournée pendant la mini-trêve du championnat tahitien. Quant à Faa’a, le XV n’a plus le droit à l’erreur pour se qualifier pour les demi-finales mais les verts ont le potentiel pour jouer les phases finales.



À Moorea samedi matin, l’affiche du jour à Afareaitu opposait le club recevant à Pirae. Tous deux n’avaient pas non plus le droit à l’erreur et jouaient probablement un match décisif pour espérer rester en course dans leur quête du dernier carré. Comme de coutume, les joueurs de Moorea ont été remuants en première période et ont mené 14-5 au repos. Mais ils ont encore manqué de réserves physiques en deuxième période ce qui a permis à Pirae de l’emporter 14-19 avec notamment deux essais de Haunui Coppenrath. Pirae jouera encore un match décisif le 25 mai contre Faa’a. C’était la fête du rugby à Afareaitu samedi matin, la Fédération polynésienne de rugby y organisant un regroupement des écoles de rugby avec des plateaux U12/U14 qui ont réuni plus d’une centaine de participants de Tahiti et Moorea. Le rugby senior va faire relâche pendant trois semaines, la quatrième journée du Championnat de Tahiti à 15 étant programmée les 23 et 25 mai.



Patrice Bastian

Résultat troisième journée

Samedi 20 avril

À Paea : Manu Ura Paea-Punaauia 15-0

Jeudi 2 mai

À Fautaua : Papeete-Faa’a 25-10

Samedi 4 mai

À Moorea : Moorea-Pirae 14-19



Classement

# Club Pts MJ GA

1 Paea Manu Ura 12 3 28

2 Papeete 10 3 25

3 Faa’a 7 3 7

4 Punaauia 6 2 10

5 Pirae 6 3 -36

6 Moorea 3 2 -34



Programme quatrième journée

Jeudi 23 mai

À Fautaua, 19 heures : Punaauia-Papeete

Samedi 25 mai

À Moorea, 9 heures : Moorea-Manu Ura Paea

À Fautaua 19 heures : Pirae-Faa’a

Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 5 Mai 2024 à 12:19