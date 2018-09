Rugby - Papeete Rugby Club : Des joueurs du club à l'étranger

Cook Islands - Takuvaine Reds



Les premiers joueurs du club à avoir franchi ce cap sont les avants Rofai Teururai et Robert Taurua qui se sont dirigés vers Rarotonga pour jouer le championnat local de rugby à XV. Cette opportunité a été rendue possible grâce aux contacts d'un des membres du bureau. Ce dernier a été contacté par Vaivase Semania, entraîneur du club des Takuvaine Reds et de la sélection de rugby à 7 des îles Cook, désireux d'obtenir des joueurs de première ligne tahitiens pour la compétition à venir.



Le choix du bureau et des coachs s'est porté sur le jeune talonneur Rofai, qui a commencé le rugby il y a un peu plus d'un an, et sur le pilier Robert, membre impliqué dans la vie du club sur et en dehors du terrain. Les deux rugbymen se sont envolés pour les îles Cook début juillet et disposent d'un logement et d'un emploi sur place. Ils alternent donc entre leur travail et les entraînements quotidiens. Les matchs ont lieu le samedi après-midi. Ils resteront chez nos cousins polynésiens trois mois.



Ils joueront contre le Avatiu Nikao Rugby Club ce week-end. Le club d'Avatiu avait participé au Papeete International Sevens 2017 et avait terminé deuxième du tournoi. Notons que Rofai et Robert sont les tout premiers joueurs tahitiens à participer au championnat de rugby à XV rarotongien.

Il y a quelques années, les joueurs Tihoti Tamarono et Yannick Gooding avaient été approchés pour intégrer des clubs des îles Cook.



Au niveau des résultats, le club de Takuvaine Reds compte deux victoires et autant de défaites dans le championnat local :



TKV Reds 18 - 27 Tupapa Panthers

TKV Reds 20 - 14 Titikaveka Bulls >> Rofai élu homme du match

Aorangi Cowboys 20 - 16 TKV Reds

Tupapa Panthers 13 - 19 TKV Reds >> Le club de Tupapa était invaincu jusqu'ici