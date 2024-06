Rugby - Les demi-finalistes du Championnats à 15 connus

Tahiti, le 9 juin 2024 - La cinquième et dernière journée de la première phase du Championnat de Tahiti à 15 de rugby s’est déroulée jeudi et samedi. Paea Manu Ura, Faa’a, Papeete et Punaauia sont qualifiés pour les demi-finales mais il faut attendre l’issue du match en retard, le 13 juin, entre Papeete et Punaauia pour connaître la composition des demi-finales.



Journée riche pour l’ovalie locale samedi au stade Fautaua dans le cadre de la Fête du rugby polynésien. Toutes les écoles de rugby de Tahiti et Moorea étaient présentes ainsi que des jeunes pratiquants de Huahine et Rangiroa. 280 jeunes de 8 à 14 ans ont ouvert le programme du jour. Une rencontre senior entre l’équipe de Huahine vainqueur (22-12) des Barbarians de Tahiti a suivi avant que le match de championnat de première division entre Faa’a et Punaauia ne boucle les festivités en soirée. Si les catégories jeunes vont maintenant observer une trêve, les seniors de Tahiti seront encore en activité dans les prochaines semaines ou, du moins, quatre équipes d’entre elles qui vont disputer la phase finale du Championnat de Tahiti à 15. La cinquième et dernière journée de la phase de classement revêtait un intérêt très relatif dans la mesure où les qualifiés du dernier carré du championnat étaient pratiquement connus. Pirae avait encore une infime chance de bousculer les prévisions mais les orange devaient, pour cela, battre Paea Manu Ura jeudi dernier à Fautaua. Malgré un bon match, ils n’y sont pas parvenus. Les violets se sont imposés 28-17 et ont signé un cinquième succès en autant de matchs ce qui leur offre la garantie de terminer leader de la première phase.



Samedi matin, Papeete l’a logiquement emporté (19-7) sur l’Île Sœur face à une équipe de Jeunesse Moorea toujours aussi valeureuse mais en manque de réserve physique sur 80 minutes. Le choc de samedi soir à Fautaua entre Punaauia et Faa’a s’annonçait autrement indécis et ce fut le car le score final de 20-5 pour Faa’a est trompeur. Punaauia a été dans l’ensemble dominateur en première période dans la possession du ballon et l’occupation du terrain, mais c’est Faa’a qui s’est montré efficace en menant 8-0 au repos. Les verts ont bien défendu face à un adversaire qui a beaucoup insisté par ses avants.

Ça s’annonce très ouvert pour le titre



La rencontre se rééquilibrait en deuxième mi-temps mais c’est encore Faa’a qui a trouvé les ouvertures. Et si l’équipe de Punaauia parvenait finalement à marquer un essai, elle s’incline 20-5 : un score sévère qui ne reflète pas la physionomie du match. Punaauia, champion en titre, aura l’occasion de se relancer jeudi à Fautaua face à Papeete en match en retard de la quatrième journée, le club de Papeete étant alors bloqué à Nouméa où il était parti en tournée. C’est une rencontre qui promet également sur le papier d’être équilibrée mais le score final n’aura qu’une importance relative. Les quatre équipes qualifiées pour les demi-finales sont d’un niveau sensiblement équivalent même si Manu Ura Paea bénéficie à l’heure actuelle d’un préjugé favorable pour le titre. Il demeure que tout est possible en demi-finale sur un match. Aussi finir 2e, 3e ou 4e de la phase de classement est-il anecdotique. Reste que les succès sont toujours bons pour le moral et, en ce sens, le champion en titre Punaauia doit éviter jeudi de subir un deuxième revers consécutif.



Bonne nouvelle pour le rugby local qui va bénéficier lors de la prochaine rentrée scolaire d’un bel outil avec le Centre de performance polynésien (CPP). Cette structure mise en place par le Pays depuis trois ans fait déjà le bonheur d’autres disciplines sportives. Le rugby est le premier sport collectif à s’appuyer sur un CPP, structure d’accès au haut niveau pour des jeunes garçons et filles de 15 à 19 ans qui vont suivre conjointement leurs parcours sportifs et scolaires. Le Centre de performance polynésien devrait stimuler le rugby du Fenua à terme.



Patrice Bastian



Résultats

Paea Manu Ura-Pirae 28-17

Moorea-Papeete 7-19

Punaauia-Faa’a 5-20



Classement

# Club Pts MJ GA

1er Paea Manu Ura 21 5 45

2e Faa’a 15 5 52

3e Papeete 14 4 37

4e Punaauia 12 4 29

5e Pirae* 7 5 -77

6e Moorea 6 5 -86

*Un match perdu par forfait

NB : classement sous réserve d’officialisation



Reste à jouer

Jeudi 13 juin : Papeete-Punaauia

20 et 22 juin : Demi-finales

6 juillet : Finale

Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 9 Juin 2024 à 18:06