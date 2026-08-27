

Rugby - L’ovalie entame sa saison sur tous les terrains au fenua

Tahiti, le 21 septembre 2026 - Les entraînements de rugby s'enchaînent depuis plusieurs jours à l’aube du début de la saison 2026-2027. Ce seront les joueurs de Seven qui auront l’honneur de lancer les hostilités dès ce week-end pour la première journée de championnat avec en ligne de mire les Jeux du Pacifique, l’année prochaine.







Après le football, c’est au tour du rugby de faire sa grande rentrée sur les pelouses du Fenua. Les entraînements ont repris depuis la semaine dernière, voire un peu plus longtemps pour certains licenciés de l'ovalie tahitienne.



C’est le cas pour la vingtaine de jeunes joueurs de la Structure polynésienne d'accession au haut niveau (SPAHN) qui bénéficient d’un suivi optimal avec plusieurs séances de pratique et de musculation chaque semaine.



Un programme qui a permis notamment à Kyleani Teore de devenir la première sportive tahitienne à intégrer la liste de haut niveau de la Fédération française de rugby. La joueuse formée à Paea évolue désormais sous les couleurs de Blagnac, qui participe en première division féminine (Élite 1, Réserve Élite et U18 à XV), aux côtés notamment d’une autre ‘aito en la personne de Heivai Jamet.



Les préparations ont aussi débuté pour les autres effectifs : “Notre groupe U14 a repris avec six équipes dont une de Moorea et une formation féminine de Faa’a. Les cadets quant à eux poursuivent leurs efforts pour le tournoi international prévu en Nouvelle-Calédonie au mois d'octobre tandis que les U18, rentrés fin août d’une compétition à Wallis-et-Futuna, défieront Paita dans un match de gala”, dévoile le cadre technique de la Fédération polynésienne de rugby, Gilles Lafitte.



“Il faut prendre étape par étape” Cette saison, le rugby à 7 sera le fil rouge de l’ovalie polynésienne avec en point d’orgue les Jeux du Pacifique. Une partie des futurs sélectionnés participe à des tournois dans l’Hexagone au sein de l’équipe Tahiti Nui.



Les choses avancent également chez hine précise le dirigeant : “Une douzaine de joueuses s’entraînent depuis plus d’un mois. Nous avons sollicité deux coachs et quelques filles qui évoluent en Métropole devraient rejoindre le groupe pour qu’on arrive à une formation compétitive.”



Cependant, face à la redoutable concurrence dans la zone du Pacifique, les espoirs de médailles semblent minces. Mais l’important est ailleurs. “Il faut prendre étape par étape”, insiste Gilles Lafitte.



Un calendrier bien garni d’ici la fin de l’année Ce sont d’ailleurs les joueurs du Seven qui lanceront l’exercice 2026-2027. Le championnat est réparti pour cette édition en trois journées et oppose six équipes. Les hostilités débuteront dès ce samedi 26 septembre au stade de la Punaruu à Punaauia. Il faudra rechausser les crampons le 10 et enfin le 24 octobre pour connaître le grand champion.



Du côté du rugby à XV, de nombreux points sont encore à régler et “une revue d’effectifs” doit être réalisée afin de composer le calendrier qui devrait commencer en novembre. À noter qu’il n’y aura pas de tournoi international cette année pour les seniors masculins puisque les Oceania ont été annulés. Une compétition à X sera organisée le 31 octobre à Moorea. Une visite du vice-président de la Fédération française de rugby, Jordan Roux, est également prévue à la fin du mois d’octobre pour observer les progrès de nos ‘aito.





Rédigé par Valentin Fleury le Lundi 21 Septembre 2026 à 17:43 | Lu 220 fois



