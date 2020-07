Rugby : Faa'a et Punaauia confirment leurs ambitions

Tahiti, le 19 juillet 2020 - La deuxième journée du championnat de rugby s'est jouée samedi à Fautaua. Dans le premier match de la soirée, le Faa'a Rugby Aro a signé sa première victoire de cette nouvelle saison face au Papeete Rugby Club (27-8). Et le Punaauia Rugby Club a dominé en deuxième partie de soirée le Rugby Club de Pirae (13-12), le champion en titre.



La semaine passée, pour la première journée de ce nouveau championnat, le Faa'a Rugby Aro s'était présenté avec seulement 15 joueurs pour affronter le Rugby Club de Pirae, champion en titre. Le match s'était terminé sur un match nul (18-18). Mais les hommes de David Mairau auraient mérité tellement plus, au vu du jeu produit par l'équipe. Et samedi, à l'occasion de la deuxième journée du championnat, les jaune et vert ont confirmé toutes les bonnes choses entrevues lors du match contre Pirae.



Faa'a flamboyant dans le jeu, mais indiscipliné en défense



Faa'a avait cette fois-ci rendez-vous avec le Papeete Rugby Club qui jouait son premier match de reprise. Les coéquipiers d'Andrew Vanaa ont probablement profité du manque de rythme de leurs adversaires pour inscrire rapidement un premier essai par l'intermédiaire du capitaine Haunui Tarahu, à la suite d'un beau mouvement collectif. Teva Marea transforme et Faa'a est déjà en tête (7-0).



Si Faa'a est flamboyant dans son jeu offensif, cette équipe est également très indisciplinée en défense. Sur une pénalité rapidement jouée, Yannick Gooding file à l'essai pour marquer les premiers points de Papeete (7-5). Les hommes de Cédric Balland vont ensuite camper un moment dans le camp de Faa'a. Ces derniers réussissent à obtenir deux pénalités, mais qui ne seront pas transformées. Papeete a laissé passer sa chance et Faa'a en profite pour repartir jouer dans le camp rouge et blanc, avant d'inscrire un essai en force. 12-5 à la mi-temps pour Faa'a.



Après la pause, John Tamarono, qui avait écopé d'un carton jaune juste avant la mi-temps et qui était encore en train de purger ses dix minutes d'exclusion, s'en prend au talonneur du club de la capitale sur une touche. L'embrouille va durer quelques minutes, puis l'arbitre décide d'exclure définitivement Tamarono et Rofai Teururai de Papeete. "On a fait beaucoup de fautes dans le match. Mais mentalement, on n'a pas lâché et on a joué intelligemment en attaque", a indiqué Haunui Tarahu.



En effet cette exclusion ne va rien changer à la physionomie du match. Alors que Papeete balbutie son rugby, Faa'a de son côté déroule son jeu. Les jaune et vert inscriront deux nouveaux essais en seconde période pour s'offrir le bonus offensif. Graham Richmond, sur une pénalité, parachève le succès de Faa'a. Score final de 27-8 pour Faa'a qui se positionne comme un sérieux prétendant au titre.