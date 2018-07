Rugby - COPF : Le Pays retire l'agrément de la FTR

Parole à un dirigeant de la FPR ayant souhaité conserver son anonymat :



Votre réaction au retrait de l’agrément de la FTR ?



« Cette décision très tardive est logique. En effet, le Pays n’a fait que retirer sa reconnaissance, via l’agrément, à une fédération qui refuse de respecter le cadre légal des fédérations, défini par la résolution 99-176, se permettant notamment d’organiser des sélections de Tahiti, sans en avoir la légitimité. »



« Nous avons lu deux–trois remarques de personnes s’inquiétant du devenir des sportifs de cette fédération. Nous souhaitons les rassurer, la FTR de Tauziet n’a plus organisé la moindre compétition depuis plus de deux années, faute de licenciés réels. On ne devrait d’ailleurs plus parler de fédération puisque cette dénomination implique la présence, à minima, de trois clubs et de cent licenciés. »



« Tous les sportifs polynésiens ont la possibilité de participer aux compétitions de notre fédération. Cette décision permettra d’avancer dans le processus de reconnaissance par World Rugby. Elle permettra également de faire avancer le dossier du COPF, notamment pour que Tahiti retrouve sa place au sein du Conseil des Jeux du Pacifique. » Propos recueillis par SB