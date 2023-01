Rugby: Bernard Laporte en garde à vue pour blanchiment de fraude fiscale aggravée

Paris, France | AFP | mardi 24/01/2023 - Le président en retrait de la Fédération française de rugby (FFR) Bernard Laporte a été placé mardi en garde à vue dans le cadre d'une enquête pour blanchiment de fraude fiscale aggravée, a indiqué le parquet national financier (PNF), confirmant une information de L'Equipe.



Les investigations, lancées en août 2020, ont été confiées au Service d’enquête judiciaire des finances (SEJF), a précisé cette source.



"Il était convoqué pour une audition par des policiers fiscaux, il y est allé avec un avocat fiscaliste", a déclaré à l'AFP un de ses avocats, Me Jean-Pierre Versini-Campinchi.



"Il est parfaitement scandaleux que le parquet ait choisi la date de l'élection de M. Buisson pour fixer celle de l'audition et que la divulgation de cette audition ait été faite le jour-même", a-t-il ajouté, fustigeant "un acharnement du PNF".



Depuis lundi, et jusqu'à jeudi, les quelque 1.900 clubs amateurs du pays sont appelés à se prononcer sur la candidature de Patrick Buisson, vice-président chargé du rugby amateur, pour prendre la tête de la Fédération pendant la mise en retrait de M. Laporte, sous la pression du ministère des sports et du Comité d'éthique de la FFR.



Selon une source proche du dossier, cette enquête est distincte de l'affaire de corruption dans laquelle M. Laporte a été condamné en première instance le 13 décembre à deux ans de prison avec sursis, au côté de l'homme d'affaires Mohed Altrad, condamné pour sa part à 18 mois de prison avec sursis.



Bernard Laporte a fait appel de ce jugement.



Elle est également distincte de l'enquête du PNF visant le comité d'organisation de la Coupe du Monde de rugby "France 2023" pour favoritisme, trafic d'influence et corruption.