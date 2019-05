Rubgy à 7 – Championnat de Tahiti : Le Pirae RC renoue avec le succès

Parole à Teiki Dubois, manager de Pirae et président de la commission sportive de la FPR :



Une satisfaction pour Pirae de remporter ce championnat ?



« Le Seven’s a toujours été la marque de fabrique de Pirae. On a eu quelques années difficiles car on a perdu de bons joueurs comme Makalea Foliaki, Teiva Jacquelain, Christopher Guillain, Damien Gelez…on a eu du mal à se reconstruire derrière mais cette année on a un groupe qui se remet en place et c’est une satisfaction parce que les résultats suivent, grâce au travail de l’ensemble des joueurs et du staff. »



Quelques mots sur ce dernier tournoi ?



« Une journée difficile parce qu’il y a la fatigue accumulée sur les quatre tournois mais les garçons se sont accrochés. De manière générale, à Pirae, on a dû adapter notre style de jeu aux joueurs qu’on avait. On a un style de jeu qui est un peu différent des autres équipes, on fait beaucoup de pressing, on va essayer d’ouvrir des portes alors que d’autres équipes vont chercher à jouer dans les espaces. »



Quelques mots sur les autres équipes ?



« On a eu un beau mano à mano avec Faa’a qui est le triple tenant du titre et qui répond présent parce que le club a une grosse culture de rugby à 7. Ils ont été très difficiles à bouger cette année, avec de très bons joueurs aussi. Derrière, il y a un niveau qui se resserre avec Papeete, Punaauia, le XV Mili et Taravao qui a fait de belles choses sur quelques tournois. »



Le rugby polynésien ne sera pas présent aux jeux ?



« On a été quand même très déçus. On avait mis le tournoi à 7 à cette période de l’année pour préparer nos sélections. La FPR continue son chemin pour essayer d’avoir une reconnaissance internationale. C’est très long mais les choses se mettent en place petit à petit. Pendant ce temps-là, on a beaucoup de travail à faire. Grâce à notre cadre technique Gilles Lafitte, - on remercie au passage le Pays pour son soutien -, on fait un gros travail dans les écoles. Il faut à tout prix que l’on arrive à étoffer le volume de chaque équipe. On a un gros potentiel en Polynésie. »



Un mot sur la victoire de Makalea Foliaki avec le RC Toulon ?



« Makalea a fait toute l’école de rugby avec nous. C’est le premier tahitien à devenir champion de France espoir, on est contents d’avoir pu quelque part amener un Tahitien à ce niveau-là. On a également Teiva Jacquelain qui est toujours en équipe de France à 7, il faut que sa situation se règle par rapport à World Rugby. On a aussi Mathieu Taulelle qui est champion de Belgique en première division donc on a pas mal de nos joueurs qui sont en train de faire de belles choses en Europe. Il y a un gros potentiel en Polynésie, c’est à nous d’amener les Polynésiens vers une carrière professionnelle. » Propos recueillis par SB