Royaume-Uni: un Indonésien condamné à la perpétuité pour des dizaines de viols

Londres, Royaume-Uni | AFP | lundi 06/01/2020 - La justice britannique a condamné lundi un étudiant indonésien décrit comme "le pire délinquant sexuel de l'histoire" du Royaume-Uni à une peine de prison à perpétuité pour le viol de dizaines d'hommes drogués à la sortie de boîtes de nuit.



Reynhard Sinaga, 36 ans, a été jugé coupable de viols, tentatives de viols et agressions sexuelles sur 48 hommes entre 2015 et 2017 par un tribunal de Manchester, dans le nord-ouest de l'Angleterre, a indiqué le parquet dans un communiqué.

Mais la police a estimé le nombre de ses victimes, dont il filmait le calvaire sur son téléphone, à près de 200.

Sa peine est assortie d'une période de sûreté de 30 ans.

L'étudiant en géographie abordait ses victimes, des jeunes hommes ivres, à la sortie de boîtes de nuit dans le centre de Manchester. Il les attirait chez lui en leur proposant de les héberger ou de prendre un verre et leur donnait des sédatifs, "probablement du GHB" selon le parquet, avant de les violer lorsqu'ils étaient inconscients.

Il a été dénoncé par l'une de ses victimes, un homme de 18 ans qui a repris connaissance en plein viol et a réussi à s'enfuir en emportant le téléphone portable de son agresseur.

Lors de leurs investigations, les forces de l'ordre ont retrouvé des images de ses actes équivalent à 250 DVD, montrant des viols durant dans un cas huit heures. Ces images ont permis aux enquêteurs de confondre Reynhard Sinaga, qui affirmait qu'il s'agissait de relations consenties.

Il gardait des objets appartenant à ses victimes comme "trophées" et "a semblé prendre du plaisir en revoyant ses vidéos au tribunal", a précisé le parquet, le qualifiant de "le pire délinquant sexuel connu de l'histoire" du Royaume-Uni.

Énonçant le verdict, la juge Suzanne Goddard a insisté qu'il s'attaquait à "de jeunes hommes qui venaient en ville en ne voulant rien d'autre que passer une soirée agréable avec leurs amis".

"L'une des victimes vous a décrit comme un monstre. L'échelle et l'énormité de vos crimes confirme une telle description", a-t-elle ajouté.