Royaume-Uni : la France et les Pays-Bas ajoutés à la liste des pays dont les citoyens sont soumis à une quarantaine

Londres, Royaume-Uni | AFP | jeudi 14/08/2020 - Le Royaume-Uni a réimposé jeudi une quarantaine aux voyageurs en provenance de France et des Pays-Bas en raison d'une hausse du nombre des cas de Covid-19 dans ces deux pays.



Cette mesure concerne aussi Monaco et Malte, ainsi que Turks & Caicos et Aruba, a souligné le ministre britannique des Transports Grant Shapps sur Twitter. "Si vous arrivez au Royaume-Uni après 04h00 (03h00 GMT) samedi de ces endroits, vous devrez vous placer de vous-même à l'isolement pour 14 jours", a-t-il ajouté.



Cette mesure pourrait provoquer un retour massif des quelque 500.000 touristes britanniques actuellement en vacances en France.



Le Royaume-Uni avait initialement imposé une quarantaine globale à tous les visiteurs arrivant sur son territoire mais a ensuite exempté certains pays de cette mesure en fonction de l'incidence du virus chez eux.



Mais Londres avait réintroduit la quarantaine pour les voyageurs en provenance d'Espagne fin juillet, prenant par surprise les compagnies aériennes et des milliers de Britanniques en villégiature dans ce pays.



Le gouvernement britannique avait fait de même la semaine dernière pour Andorre, la Belgique et les Bahamas.



Le Royaume-Uni est le pays le plus endeuillé en Europe par la pandémie avec plus de 41.000 morts du Covid-19.