Route du Rhum: avaries et abandons en série après la nuit

Paris, France | AFP | jeudi 10/11/2022 - Plusieurs navigateurs engagés dans la Route du Rhum ont abandonné après différentes avaries jeudi, tandis que d'autres ont rebroussé chemin dans l'espoir de repartir plus tard, a-t-on appris auprès de sources concordantes.



Dans la nuit, le skipper du monocoque Class 40 Antoine Magret s'est échoué sur des cailloux au nord de l'île de Batz. "Le marin a été secouru vers 4h20 avant d'être pris en charge par un bateau de la SNSM à 5 heures", a annoncé la direction de course.



Il souffre de blessures légères et a abandonné, a-t-on appris de même source. DMG Mori, l'équipe du skipper japonais Kojiro Shiraishi, a également confirmé son abandon dans la matinée après la collision de son Imoca avec un autre skipper peu après le départ mercredi.



Le navigateur Oren Nataf (Rayon Vert) a déchiré la grand voile de son Rhum Multi avant de renoncer. "On aurait pu faire réparer la grand-voile, mais je ne suis pas un marin confirmé et ça n'aurait pas été raisonnable de repartir au large avec une voile qui n’est pas sûre à 100% et qui peut recasser", a-t-il expliqué.



Ces trois abandons s'ajoutent à celui mercredi de Sam Goodchild (Leyton), blessé aux bras et au visage lors d'une manoeuvre dans les premières heures de la course.



D'autres skippers se sont déroutés vers le port de Roscoff (Finistère) pour espérer réparer des avaries. Romain Pilliard, skipper de l'Ultim Use It Again! by Extia est à pied d'oeuvre après une collision, la nuit dernière, avec une bouée métallique au large de Bréhat (Côtes-d'Armor).



"C'était pleine lune mais un nuage est passé et j’ai confondu cette bouée avec une autre qui n’était pas éclairée, pile dans l’axe et je l’ai percutée", a-t-il déclaré.



Le benjamin de la course, Martin Louchart, vingt ans, a également touché des rochers dans la nuit avant de se rendre à Roscoff "où des techniciens l'attendent pour faire un diagnostic du bateau", a-t-on appris dans un communiqué.



La Route du Rhum, célèbre course transatlantique en solitaire, part tous les quatre ans depuis 1978 de Saint-Malo à destination de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Un nombre record de 138 marins étaient au départ de l'édition 2022.

Sodebo rattrape Caudrelier, sous le coup d'une pénalité Thomas Coville (Sodebo) a pris la tête de la Route du Rhum jeudi matin, rattrapant le favori Charles Caudrelier (Maxi Edmond de Rothschild), sous le coup d'une pénalité pour avoir franchi la ligne de départ trop tôt.



Selon les derniers pointages donnés à 09h00, Coville est en tête de la flotte emmenée par les Ultim (maxi-trimarans de 32 m de long pour 23 m de large dont certains peuvent voler) au coude-à-coude avec Charles Caudrelier.



Caudrelier a mené la flotte depuis le coup de canon donné à Saint-Malo mercredi, mais il a franchi la ligne de départ trop tôt, selon la direction de course, et a écopé d'une pénalité de temps à effectuer sous 48 heures: le skipper devra passer à la même longitude à quatre heures d'intervalle.



Coville a dépassé dans la nuit Armel Le Cléac'h (Banque Populaire) et François Gabart (SVR Lazartigue).



Chez les Imoca, monocoques de 18 m et vedettes du légendaire tour du monde en solo, le Vendée Globe, Louis Duc (Fives - Lantana Environnement) a pris les devants. Dans son sillage, le Néo-Zélandais Conrad Colman (Imagine) et Benjamin Dutreux (Guyot environnement - Water Family).



Classement jeudi à 09h00 (08h00 GMT):



MULTICOQUES



. Ultim (32 m)



1. Thomas Coville (Sodebo) à 3.275 nm de l'arrivée



2. Charles Caudrelier (Maxi Edmond de Rothschild) à 2,2 nm du 1er



3. Armel Le Cléac'h (Banque Populaire) à 36,8 nm



4. François Gabart (SVR Lazartigue) à 49,5 nm



. OceanFifty (15 m)



1. Quentin Vlamynck (Arkema) à 3.358 nm de l'arrivée



. Rhum Multi



1. Gilles Buekenhout (Jess) à 3.393 nm de l'arrivée



MONOCOQUES



. Imoca (18 m)



1. Louis Duc (Fives - Lantana Environnement) à 3.361 nm de l'arrivée



2. Conrad Colman (Imagine) 11,3 nm du 1er



3. Benjamin Dutreux (Guyot environnement - Water Family) à 19,6 nm



. Class40 (12 m)



1. Henry Rupert (Eora) à 3.395 nm de l'arrivée



. Rhum Mono - 17 concurrents



1. Jean-Pierre Dick (Notre Méditerranée - Ville de Nice) à 3.395 nm de l'arrivée

Rédigé par RB le Jeudi 10 Novembre 2022 à 02:46 | Lu 79 fois