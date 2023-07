Route barrée à Hitia’a jusque mardi

La route du PK 44 à Hitia'a sera encore fermée ce lundi le temps des travaux de déblaiement et de sécurisation de la route. Les équipes techniques de la Direction de l’équipement espèrent sa réouverture mardi matin.



La Direction de l’équipement a mobilisé ses équipes depuis vendredi pour constater les dégâts et relever les éléments techniques qui permettront de lancer des études sur lesquelles le ministre de tutelle, Jordy Chan, se basera pour engager des travaux de sécurisation. Ces derniers devraient débuter en septembre et durer plusieurs mois.



« Ce n’est pas la première fois que ça arrive », a indiqué à Tahiti Infos un agent d’une entreprise privée dépêchée sur place pour mettre en œuvre des opérations de dégagement et de sécurisation de la chaussée et du talus. En effet, lors des grosses pluies sur la côte Est, le même talus a toujours eu du mal à retenir la dense végétation qui l’enrobe. Les arbres qui s’y accrochent finissent par lâcher prise et se laissent tomber sur la voie publique causant ainsi un barrage qui oblige les usagers à rebrousser chemin et emprunter la côte Ouest de Tahiti. Des travaux d’entretien sont pourtant réalisés tous les ans pour prévenir des risques d’éboulement, mais ne semblent pas solutionner définitivement le problème.