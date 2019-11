Rougeole : la Polynésie envoie une équipe en mission aux Samoa

Tahiti, le 25 novembre 2019 - Face à la recrudescence des cas de rougeole observée dans toutes les régions du monde et notamment aux Samoa, à Tonga et à Fidji, le gouvernement de la Polynésie française a envoyé vendredi 22 novembre une équipe de reconnaissance et d’évaluation en mission aux îles Samoa.



Afin de répondre rapidement aux besoins des Samoa face à l'épidémie de rougeole qui sévit actuellement, le gouvernement de la Polynésie française a envoyé en mission une équipe de reconnaissance et d’évaluation. Un médecin en santé publique et un médecin inspecteur en santé publique de la Polynésie française sont partis aux Samoa vendredi, accompagnés d’un représentant de la délégation aux Affaires internationales et européennes.

Cette mission, préparée et suivie en coordination avec les services de l’État, permettra d’identifier les besoins des Samoa pour gérer cette crise sanitaire.



Suite à un échange avec l'Organisation mondiale de la santé (OMS), les premiers besoins identifiés sont en termes de ressources humaines, en particulier des épidémiologistes, médecins en santé publique et experts en communication du risque. La gestion des vaccins nécessaires est effectuée en partenariat avec l’OMS et l’UNICEF.