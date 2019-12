Rougeole : "Une épidémie de faible ampleur est possible" en Polynésie

Deux missions sanitaires polynésiennes apportent leur soutien aux Samoa



La Polynésie française a envoyé deux missions sanitaires aux Samoa pour apporter son soutien à cet archipel en proie depuis plus d'un mois et demi à une grave épidémie de rougeole. Soixante-dix personnes sont mortes, dont 61 enfants de quatre ans ou moins sur les 200 000 habitants que compte l'archipel.

Une première mission de reconnaissance et d’évaluation a eu lieu du 22 au 27 novembre avec l'envoi d'un médecin en santé publique et d'un médecin inspecteur en santé publique de la Polynésie française. Cette mission, préparée et suivie en coordination avec les services de l’État et en concertation notamment avec l'Organisation mondiale de la santé (OMS), a permis d’identifier les besoins en termes de ressources humaines, en particulier des épidémiologistes, médecins en santé publique et experts en communication du risque. La gestion des vaccins nécessaires est effectuée en partenariat avec l’OMS et l’UNICEF.

Une seconde mission s'est déroulée du 29 décembre au 8 décembre. Une dizaine de médecins et d'infirmiers polynésiens ont participé à la campagne de vaccination lancée par les Samoa et ont apporté leur soutien et expertise aux malades.

"On a travaillé conjointement avec les équipes australiennes sur place qui sont arrivées en même temps. Il y avait une situation d'urgence car toutes les structures étaient dépassées. Il y avait plus de 150 passages par jour aux urgences au lieu des 40 habituellement. Cette épidémie est due au manque de couverture vaccinale de la population et au fait que cette maladie est très contagieuse. (…). On a l'impression que la situation tend à stabiliser, mais cela reste à confirmer", insiste Charline Leick-Courtois, médecin pédiatre en réanimation néo-natale.