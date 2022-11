Rotui Tehei prend la tête de l’agence de développement économique

Tahiti, le 2 novembre 2022 - Rotui Tehei est nommé à la tête de la toute nouvelle Agence pour le développement économique.



Ancien attaché parlementaire du député de la 5e circonscription de Gironde, Benoît Simian, Rotui Tehei a été nommé le 27 octobre dernier pour prendre la direction de la toute nouvelle Agence de développement économique. Il entre en fonctions le 1er décembre prochain.



L’Agence de développement économique avait fait parler d’elle courant août avec la très éphémère nomination de Stéphane Durant à sa tête. Le gouvernement avait en effet abrogé son arrêté de nomination dès le lendemain de son adoption, en raison d'informations "sciemment dissimulées" par l'intéressé durant l'examen de sa candidature.



Rappelons que l'ADE, installée dans les locaux de la Polynesian factory à Pirae, est un service administratif placé sous la tutelle du ministre des Finances et de l’Économie et dont l'objet est de "contribuer à créer les conditions d’une croissance économique durable, un environnement dynamique, un climat des affaires serein et de nouvelles opportunités d’emploi". Elle a pour principales missions l'élaboration et le pilotage de la stratégie de développement économique du territoire, la promotion économique du territoire et l'accroissement de son rayonnement à l'international et l'accompagnement des projets d'implantation et de développement d'entreprises sur le territoire.